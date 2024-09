Afrique: Eliminatoires CAN 2025/ Sénégal-Burkina Faso - 1-1

Les Etalons ont tenu en échec (1-1) le Sénégal le 6 septembre 2024 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en match comptant pour la 1re journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les poulains du sélectionneur Brama Traoré repartent de Dakar avec un nul au gout de victoire.

Les Etalons entament les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 sur une note positive. Le 6 septembre 2024 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Burkina Faso a arraché le point du nul dans les derniers instants de la rencontre face au favori de la poule L, le Sénégal. Un scenario qui ne sait dessiner en aucun moment de la rencontre. Après un début de match réussit avec quelques séquences, les poulains du sélectionneur Brama Traoré subissent le diktat des Lions de la Teranga.

C'est dans cette domination que le capitaine Hervé Koffi et ses coéquipiers encaissent le but de l'ouverture du score sur une perte de balle de Cédric Badolo à l'entrée de la surface de réparation. Sadio Mané (15e) se saisi du cuir et ouvre le score au grand bonheur des supporters des Lions de la Teranga. Sentant le couloir gauche de la défense burkinabè fébrile, Nasser Djiga est mis à rude épreuve par les assauts de la défense sénégalaise. Ismaël Sarr est insaisissable.

La défense tient le coup malgré les différents assauts jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, les Etalons sortent la tête de l'eau. Ils semblent décider de rattraper rapidement leur retard. Dans la foulée, Dango Ouattara abandonnent ses coéquipiers suite à une blessure.

Le sélectionneur Brama Traoré sollicite Ousmane Camara pour son baptême du feu. L'ancien sociétaire de RAHIMO FC est impressionnant, il entre dans le match sans complexe. A lui seul, il réussit à contraindre la défense sénégalaise à rester dans sa base. En plus, dans l'entrejeu, Saidou Simporé et Abdoul Kader Ouattara font leur entrée en lieu et place de Trova Boni et Cédric Badolo.

Le sélectionneur Brama Traoré redynamise son attaque avec les entrées de Franck Lassina Traoré et Ousseni Bouda. Des changements gagnants qui offrent le but égalisateur au Burkina Faso dans les ultimes moments du match grâce à Ousseni Bouda (90e4). Malgré la domination sénégalaise, le capitaine Hervé Koffi et ses coéquipiers tiennent leur point du match nul jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre tunisien.

Certes, il y a beaucoup des choses à revoir pour leur prochaine sortie, le 10 septembre prochain face au Malawi, mais déjà les Etalons peuvent se féliciter du point du nul arraché dans le beau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio qui, à n'en pas douté, ressemble à un match au gout de victoire.