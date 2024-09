Ethiopie: Le développement des infrastructures à Addis Abeba est très frappant - Chargée de recherche à l'Institut français

<strong>Addis Ababa — Le chercheur du Centre de l'Afrique subsaharienne de l'Institut français des relations internationales a observé que le développement des infrastructures en cours à Addis-Abeba est impressionnant et a souligné le rôle critique de la gouvernance urbaine dans l'urbanisation rapide de l'Afrique.

Addis-Abeba a accueilli le premier Forum urbain africain au Mémorial de la Victoire d'Adwa, du 4 au 6 septembre 2024, auquel ont participé, entre autres, des hauts fonctionnaires, des maires, des urbanistes, venus de toute l'Afrique et d'ailleurs.

La capitale éthiopienne a fait l'objet d'un important développement de couloirs ces derniers temps.

Sina Schlimmer, chargée de recherche au Centre de l'Afrique subsaharienne de l'Institut français des relations internationales, a déclaré à l'ENA que le développement des infrastructures en cours à Addis-Abeba était très frappant.

"Je ne suis ici que depuis moins de 48 heures, mais c'est la première fois que je viens à Addis-Abeba, et je veux absolument revenir ici. Ce qui m'a frappé, c'est la construction partout, même à l'intérieur de la ville et à l'extérieur du musée Adwa ; je suis impressionné par l'infrastructure routière. Il n'y a pas eu les embouteillages auxquels je m'attendais", a déclaré M. Schlimmer.

Dans le cadre du programme de recherche que je dirige à Paris, je travaille avec diverses parties prenantes, dont UN Habitat, a-t-elle déclaré.

"Je pense qu'il est significatif et symbolique que le Forum urbain africain se tienne en Éthiopie, à Addis, où l'Union africaine est basée, où elle est organisatrice et hôte, ce qui est très important. Cela montre que la croissance urbaine et l'urbanisation sont inscrites à l'ordre du jour de l'Union africaine comme l'une des questions clés du développement. Je suis donc très heureuse de participer à cet événement", a-t-elle ajouté.

Notant le rôle crucial de la gouvernance urbaine en Afrique, où le continent connaît une urbanisation rapide, elle a souligné la nécessité d'une collaboration entre les différentes parties prenantes, notamment les gouvernements, le secteur privé, les organisations de la société civile et les chercheurs, afin de garantir un développement urbain durable et équitable.

"Travailler sur la gouvernance urbaine en Afrique est particulièrement important car l'Afrique est l'une des régions du monde qui s'urbanise à un rythme très rapide", a-t-elle déclaré, ajoutant : "D'ici 2050, dans certains pays d'Afrique, environ 70 % de la population vivra dans les villes. Il est donc extrêmement important d'acquérir des connaissances et de comprendre comment les villes africaines vont se développer."

Elle a ensuite expliqué les problèmes d'urbanisation en Afrique : "Nous parlons de l'Afrique comme d'une région, d'un continent, mais il est également très important d'examiner les spécificités de la croissance urbaine dans les différents pays, dans les différentes régions et dans les différentes villes, car le continent est très diversifié. Nous devons donc prendre en considération le fait que les villes se développent différemment et avec des impacts socio-économiques différents dans les différentes régions du continent.

L'Afrique connaît un processus d'urbanisation rapide, avec des villes qui se développent à un rythme sans précédent.

L'urbanisation présente à la fois des opportunités et des défis pour le continent, notamment en matière de logement, d'infrastructures et de services sociaux. Une gouvernance urbaine efficace est essentielle pour garantir un développement urbain durable et inclusif en Afrique.