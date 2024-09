Soudan: Le directeur général de l'OMS le Dr Tedros Adhanom, arrive à Port-Soudan

Port Soudan : — Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr. Tadros Adhanom, ce samedi, à la ville de Port-Soudan, accompagné du Dr Hanan Hassan Balkhi, directrice générale de l'OMS pour la région de la Méditerranée orientale , et d'un certain nombre de directeurs de l'organisation, ministre fédéral de la Santé, D Haitham Mohamed Ibrahim, les directeurs des départements du ministère et le directeur du bureau de l'organisation au Soudan, le Dr. Shibli Sahbani.

Le ministre fédéral de la Santé, le Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, dans des déclarations à la presse à l'aéroport de Port-Soudan samedi, a déclaré que cette visite s'inscrit dans le prolongement du soutien de l'OMS au Soudan au cours de la dernière période, et que c'est le point culminant des relations distinguées, indiquant que le ministère travaille en coordination et en coopération conjointe entre le Soudan et l'OMS depuis de nombreuses décennies, et il a ajouté que le soutien de l'organisation ne se limite pas au soutien financier et technique uniquement, mais s'étend à la mobilisation des efforts d'autres organisations internationales pour financer les activités du Soudan.

Haitham a indiqué que la visite comprendra l'organisation d'entretiens avec les dirigeants de l'État, représentés par une réunion avec le vice-président du Conseil souverain, le général Malik Aggar, le membre du Conseil de souveraineté de transition, le général Ibrahim Jaber, ainsi qu'un rencontre avec le représentant résident des agences des Nations Unies, en plus de plusieurs inspections et visites de terrain dans des structures et établissements de santé, en plus d'une visite d'un refuge pour personnes déplacées./OSM