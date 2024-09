Soudan: Al-Burhan regagne le pays après une visite historique en Chine

Portsudan — Le président du Conseil Transitoire de souveraineté-CTS et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, est rentré ce samedi matin dans le pays après sa participation au sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, qui s'est tenu dans la capitale chinoise, Beijing, du 4 au 6 septembre.

Au cours de la visite, qualifiée de réussie et historique et qui a atteint ses objectifs, le président du Conseil souverain a tenu plusieurs réunions bilatérales avec un certain nombre de présidents et chefs de délégation participant aux travaux du forum pour améliorer les perspectives de coopération commune entre le Soudan et ces pays et la nécessité de la renforcer dans tous les domaines. Les réunions ont également examiné l'évolution globale de la situation au Soudan et les questions d'intérêt commun.

En outre, le président du Conseil souverain et le président chinois Xi Jinping ont tenu une réunion bilatérale au cours de laquelle ils ont discuté des aspects de la coopération conjointe entre les deux pays dans tous les domaines politiques, économiques et militaire. Ils ont également abordé de nombreuses questions et dossiers d'intérêt commun.

Le président du Conseil souverain a honoré la cérémonie de signature d'un certain nombre d'accords stratégiques et de coopération conjointe entre le Soudan et la Chine, comprenant les domaines de l'économie et du développement, de l'énergie et de la coopération stratégique dans les domaines militaires et de défense vitaux, la création de ports et d'aéroports , l'industrie automobile, le développement de l'industrie, l'extraction pétrolières et le développement du secteur de la production d'électricité.

Le président du CTS a présenté le discours du Soudan lors des activités du forum, saluant le rôle de la Chine dans la promotion et le développement des relations avec les pays africains./OSM