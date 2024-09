Ile Maurice: RDA vs collectivités locales

Trente-six projets d'infrastructures majeurs ont été complétés depuis 2019 et, d'ici janvier 2025, quatre autres seront opérationnels. Selon le ministère des Infrastructures nationales, les objectifs de faire du pays un grand chantier à ciel ouvert sont la réduction de la congestion routière en améliorant la connectivité aux jonctions, l'amélioration de l'état des routes et la gestion des risques d'inondations.

Tout cela passe par la Road Development Authority (RDA). Mais il y a un hic. Sur les 3 000 km de routes du pays, seulement 1 400 km tombent sous la responsabilité de ce corps paraétatique. L'autre moitié est la responsabilité des collectivités locales. Cette séparation des rôles cause quelques «macadam» dans l'engrenage des travaux de développements... Les routes qui sont sous la responsabilité de la RDA sont l'autoroute et les artères principales, dont les noms commencent par A et B.

Toutes les autres routes et chemins sont la responsabilité des municipalités et des conseils de district. «Avec la RDA, il est rare qu'il y ait des problèmes et lorsqu'il y en a, c'est très vite résolu», soupire-t-on au sein du ministère. Avec les collectivités locales, la gestion est différente.

Par exemple, lorsque d'autres entités comme la Central Water Authority, le Central Electricity Board et la Waste Water Management Authority, entre autres, effectuent des travaux, la supervision, la coordination et les réparations qui sont faites par la suite ne sont pas du même niveau.

Parfois, les travaux de ces différentes entités se succèdent et le chantier dure des mois. «Vu la différence, la RDA est souvent prise au dépourvu, car les petites artères qui mènent vers les chemins qu'elle gère sont souvent encombrées par des travaux . Et elle n'a pas le droit d'interférer dans les zones qui ne sont pas sous sa responsabilité. Du coup, souvent, c'est la RDA qui est pointée du doigt.»

C'est la raison pour laquelle il y a eu des demandes pour que la totalité des 3 000 km de routes passent sous la RDA. «Toutes les permissions passeraient par un seul organisme ; la qualité serait stable. Il y aurait une meilleure coordination lorsque d'autres entités doivent faire des travaux», explique-t-on. D'ailleurs, il y a eu plusieurs représentations auprès du ministère des Finances pour que cette mesure soit dans le Budget, mais cela n'a jamais été retenu dans le discours final.

Aucune raison officielle n'a été donnée. Mais il se dit que, sans la gestion des routes, les collectivités locales n'auront plus lieu d'être. «Et bien sûr, quelques élus ne seront pas contents car le conseil perdra un pouvoir important.»

La New Sivananda Avenue a décongestionné Vacoas.

Le pont Bruniquel figure parmi les 175 ponts qui sont sous la responsabilité de la RDA.

Des projets à la pelle :

Ronds-points

L'un des projets majeurs est la suppression des rondspoints sur l'autoroute qui, selon une source du ministère, opèrent déjà au-delà de leur capacité. Ce projet a déjà commencé. En avril 2023, le fly-over du Quai D a été inauguré, ce qui a fluidifié le trafic dans cette zone. Les mêmes travaux ont lieu actuellement à Terre-Rouge.

Cette semaine, lors d'une visite, le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Hurreeram, a fait savoir que 80 % des travaux étaient complétés et que ce fly-over devrait être inauguré vers la mi-octobre. Le fly-over remplaçant le rond-point de Wooton sera inauguré durant cette même période. Les prochains ronds-points qui seront remplacés sont ceux de Camp-Fouquereaux, Nouvelle-France, Baie-du-Tombeau et Labourdonnais. Le fly-over de Chebel a, lui, été inauguré en 2022.

«Bypass» et autoroutes

Avec l'échangeur M3-A14 à Ébène, qui sera également inauguré en octobre, et le bypass d'Hermitage, qui sera complété en janvier 2025, les projets d'infrastructures complétés du gouvernement seront à 40. Le bypass de Flic-en-Flac sera, lui, complété en juillet 2025. La Savanne Road, reliant La Flora à Tyack, sera opérationnelle en avril 2025. Ces projets s'inscrivent sur la liste d'une longue série.

Le lien La Brasserie-Beaux-Songes sera opérationnel à partir d'octobre de cette année. Depuis 2019, 13 link roads et bypasses similaires ont été construits, à l'instar de ceux de Cap-Malheureux ou de La Vigie-La Brasserie et du Verdun bypass. La New Sivananda Avenue, pour décongestionner Vacoas, a été inaugurée en 2022.

Au niveau des routes, il y a aussi des projets majeurs. L'autoroute M4 reliera l'aéroport au nord de l'île, en passant par la côte est, alors que l'autoroute M5 aura le même point de départ et finira à Rivière-des-Galets en évitant les villages.

Ponts

Il y a 175 ponts qui sont sous la responsabilité de la RDA. En 2016, après un état des lieux, des travaux d'envergure ont été entrepris pour consolider ceux qui étaient les plus abîmés. Ainsi, le pont Bruniquel, le pont Cavendish, le pont Constance, le pont de L'Avenir figurent parmi les neuf ponts qui ont été remis à neuf. De plus, deux nouveaux ponts, à Bel-Ombre et à Grande-Rivière-Nord-Ouest, seront construits pendant l'année financière 2024-2025.

Gestion des risques

Huit projets au coût de Rs 966 millions ont été complétés. Parmi eux figurent les mesures de prévention des inondations à Anse-Jonchée, les travaux de renforcement des pentes à Souillac et à Chamarel, et la mise en place de filets de protection à Macondé, entre autres. En parallèle, deux nouveaux projets sont en cours. Il s'agit des travaux de stabilisation des pentes près du pont de Rivière-des-Anguilles et le long de la route B103 à Chamarel, pour un investissement de Rs 405 millions.