Afrique: Union africaine - La diplomate sénégalaise Michelle Hélène NDIAYE jette l'éponge avant la fin de sa mission en RDC

Nommée Représentante Spéciale du Président de la Commission de l'Union africaine et cheffe du Bureau de Liaison l'Union africaine en République Démocratique du Congo en juin 2020, Michelle Ndiaye a décidé de quitter le navire de l'organisation continentale, Union africaine, avant même la fin de son mandat. Pour convenance personnelle ou pression exercée ?

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce vendredi, la démission de celle que l'on présente comme » l'égérie » du milieu diplomatique africain, était dans les tuyaux. Selon des informations de Confidentiel Afrique, l'effectivité de quitter son poste en qualité de Représentante Spéciale du Président de la Commission de l'Union africaine en RDC devra intervenir le 23 Seprembre prochain. Sa mission aura duré 4 printemps et marquée par des initiatives de bons offices en faveur de la paix dans l'Est de la RDC et dans la region des Grands Lacs.

Riche carrière

Diplomate de talent, discrète et rigoureuse dans son travail, doublée d'une connaissance avèrée des questions de paix, de sécurité et de gouvernance, elle a su imposer son empreinte dans le milieu fortement dominé par la gent masculine.

Que s'est- il passé au point de jeter l'éponge avant la fin de sa mission en République Démocratique du Congo prévue février 2025? Entre Addis-Abeba, siège de décision de l'organisation et Kinshasa où la diplomate sénégalaise était en mission, le fil s'est- il coupé ? Ou pression exercée sur elle ou pour convenance personnelle ? Au siège de l'organisation, pas de commentaires. Silence radio.

Selon des informations crédibles parvenues à Confidentiel Afrique, la désormais ex- cheffe de mission de l'Union africaine en RDC a démissionné pour convenance personnelle et compte se consacrer à ses propres affaires. Dans les cercles diplomatiques, le départ de la diplomate sénégalaise Michelle Ndiaye est perçue comme un « gros gâchis » et laisse un fort goût d'inachevé.

Un mandat réussi avec brio

Durant son mandat, elle a travaillé avec le gouvernement conglais sur la conformité aux politiques publiques pronnée par l'UA. Elle a en outre travaillé sur les efforts de médiation pour une sortie de crise dans le conflit à l'est du pays en accompagnant les efforts initiés par l'organisation continentale. A son actif, des initiatives de soutien aux femmes et aux jeunes en faveur de la paix.

Michelle Hélène Ndiaye a surtout facilité la coordination du travail du corps diplomatique sur les questions de gouvernance, de développement et de sécurité, notamment au sein du groupe des bailleurs de fonds et du Groupe des ambassadeurs Africains accrédités en RDC. Dévouée à la cause de la paix, elle a laissé une marque indélébile dans le microcosme politique et diplomatique en RDC mais également dans la sous- région comme en attestent les nombreux témoignages que Confidentiel Afrique a recueillis.

Bon nombre de chefs d'institutions internationales et de chancelleries diplomatiques ont reconnu son expertise, son leadership et son travail remarquable durant sa mission dans la région des Grands Lacs en proie à de récurrentes escalades meurtrières. Où la diplomate sénégalaise va- t-elle rebondir après cette fin soudaine du compagnonnage? Les semaines à venir seront déterminantes dans la carrière de Michelle NDIAYE.