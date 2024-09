Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Septembre 2024

Algérie : Présidentielle anticipée 2024- Le taux de participation atteint 48,03% à 20h

Le taux de participation à l’élection présidentielle a atteint à 20 heures 48,03 % au niveau national et 19,57 % au sein de la communauté nationale à l’étranger, a annoncé le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi. Pour rappel, le taux de participation national était de 4,56% à 10h00, de 13,11% à 13h00 et de 26,45% à 17h. En 2019, le taux de participation à la même heure était de 33,26%. Si l’on croit l’Anie, les Algériens sont donc allés voter entre 17h et 20h massivement, ce qu’aucune personne censée ne peut croire. De 26,45% à 48,03%. Soit une augmentation de 120%. (Source : Le Matin d’Algerie et Aps)

Sénégal : Eliminatoires CAN 2025 – Les Lions et les Etalons font match 1-1

La déception était visible sur le visage du sélectionneur national Aliou Cissé après le match nul concédé par les Lions de la Teranga du Sénégal, vendredi 6 septembre 2024, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les Lions du Sénégal n’ont pas réussi à démarrer du bon pied leurs éliminatoires à la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.« On est un peu déçu du résultat. Quand on regarde la physionomie de la première mi-temps, on pouvait tuer le match. On a l’habitude de bien commencer ces éliminatoires, mais ça n’a pas été le cas aujourd’hui. Je suis déçu pour les joueurs, parce qu’ils ont fourni énormément d’efforts et ils méritaient les trois points. On félicite l’équipe du Burkina Faso, qui n’a pas abdiqué et qui y a cru jusqu’au bout », a indiqué le sélectionneur national. Sadio Mané, unique buteur sénégalais, et ses coéquipiers ont été rejoints au score à la toute dernière seconde du match par des joueurs du Burkina Faso qui, après avoir été largement dominés, repartent de leur déplacement à Dakar avec 1 point. (Source : adakar.com)

Gabon: Justice et lois- Ce que contient le projet de Constitution qui a fuité sur les réseaux

Au Gabon, on en sait davantage sur le projet de Constitution élaborée par les membres du Comité constitutionnel national, mis en place après le dialogue national inclusif. Selon un projet ventilé sur les réseaux sociaux et non contesté par les autorités, le Gabon opterait pour un régime présidentiel. Selon le projet diffusé sur les réseaux sociaux, les candidats à l’élection présidentielle devront être âgés de 35 à 70 ans maximum, avoir résidé au Gabon pendant trois ans sans discontinuité, être marié à un gabonais ou une gabonaise et détenir un bien-être mental et physique. Le mandat du président de la République est de sept ans renouvelables une fois, et le projet de Constitution précise que le mariage est l’union entre deux personnes de sexe différent. Ces deux dernières dispositions sont intangibles et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une révision. Tout gabonais bénéficiant d’une autre nationalité peut se présenter à condition d’y avoir renoncé deux ans avant l’élection. (Source : Rfi)

Rca: Distribution d’eau potable à Bangui- Les forces de police camerounaises déployées au sein de la MINUSCA montent au créneau

Le 10e contingent de l’unité des forces de police (FPU) du Cameroun a réalisé ce 6 septembre 2024 une opération de distribution d'eau dans la localité de Mangakpou, située dans le septième arrondissement de la ville de Bangui. Cette initiative civilo-militaire avait pour but de fournir de l'eau potable directement à la population locale. Les 11 000 litres d'eau distribués ont été acheminés vers plus de 200 foyers résidant à Mangakpou pour la plus grande satisfaction de ses habitants. (Source : abangui.com)

Bénin : Justice et lois- Le nouveau code électoral objet d’un recours devant la CADHP

Adopté le 5 Mars 2024 par les députés de la neuvième législature, la loi portant nouveau code électoral fait objet de plainte devant la cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Un groupe de juristes béninois sont les plaignants dans cette procédure devant la juridiction communautaire. Constater et dire que tous les pourcentages exigés par la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-42 portant code électoral en République pour l’éligibilité des députés violent les articles 13 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (Source : acotonou.com)

Mali : Marché régional- Bamako lève 22,6 milliards Fcfa

Alors qu’il recherchait 25 milliards Fcfa, le Mali a réussi à lever 22,6 milliards Fcfa (38,2 millions $), lors de son émission obligataire du mercredi 4 septembre 2024, le montant total des soumissions ayant atteint 26,24 milliards FCFA. Avec un taux de couverture de 104,96 % pour ses bons assimilables du Trésor (BAT) à 364 jours et de 90,62 % pour ses obligations assimilables du Trésor (OAT) à trois ans, Bamako semble avoir regagné la confiance des investisseurs, après des sorties précédentes mitigées. Pourtant, derrière ce chiffre, la réalité est plus nuancée : la demande pour les obligations à long terme reste limitée. Le succès relatif de cette opération pourrait ainsi s’expliquer en partie par la quête de rendements dans un environnement où les investisseurs sont de plus en plus sélectifs. (Source : abamako.com)

Niger : Coopération- La paix des braves entre Cotonou et Niamey

Selon un communiqué officiel, « Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et des nigériens à l’extérieur M. Bakary Yaou Sangaré s’est entretenu, le vendredi 6 septembre 2024 en marge des travaux du Sommet 2024 du forum de coopération Sino-Africain à Beijing, avec son homologue béninois M. Olou Ségou Adjadi Bakary sur la coopération bilatérale entre le Niger et le Bénin. » Au cours de cet entretien, poursuit la note, « les deux personnalités ont discuté de la normalisation en cours sous le leadership de leurs Chefs d’États respectifs et des relations entre les deux pays, indique le communiqué du ministère des affaires étrangères, selon lequel les deux délégations se sont félicitées de la présentation, le 6 Août 2024, des copies figurées des lettres de créances du nouvel ambassadeur du Bénin auprès de la République du Niger et la convocation à une date qui sera arrêtée de commun accord de la 12ème session de la grande commission mixte de coopération Niger-Bénin. (Source : Anp)

Côte d’Ivoire : Axe Niakara-Katiola- Au moins 13 personnes calcinées dans un accident de la circulation

Un accident de la circulation survenu entre un minicar de transport en commun et un camion-citerne, dans la nuit de vendredi 6 septembre 2024 sur l’axe Niakara-Katiola, a fait 13 personnes calcinées. Selon les secours, l’incendie a éclaté à la suite de la collision entre les deux véhicules, à 36 km au sud de la ville de Niakara, entre les villages de Ouéréguékaha et Hounandiékaha sur la Nationale A3. Un dépassement dangereux provoqué par un automobiliste en partance pour Korhogo serait à l’origine de cette collision entre le minicar et le camion-citerne en panne mécanique et stationné sur la route, a indiqué Soro Donafol, témoin du drame. (Source :Aip)

Togo : Coopérations financières – Lomé rejoint officiellement la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII)

Le Togo a marqué une étape significative dans sa quête de financement pour le développement des infrastructures en adhérant officiellement à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII), rapporte alome.com. Selon le confrère, la cérémonie d'adhésion s'est tenue à Pékin en fin de semaine, en présence du président togolais Faure Gnassingbé, célébrant cette nouvelle collaboration prometteuse. Cette adhésion ouvre au Togo l'accès à des financements importants pour réaliser des projets d'infrastructures d'envergure dans des secteurs clés tels que la santé, l'éducation, l'énergie, le numérique, les transports et l'eau. Les investissements de la BAII visent à promouvoir le développement durable, améliorer la qualité de vie des citoyens et renforcer la connectivité du pays, tant au niveau national qu'international. Créée en 2015 et basée à Pékin, la BAII est une institution financière internationale dédiée à soutenir le développement des infrastructures mondiales (Source : alome.com)