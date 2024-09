Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - Entre les remous en coulisses, le Cameroun bat la Namibie

Le Cameroun s'est contenté du service minimum en s'imposant 1-0 face à la Namibie ce samedi 07 septembre lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Une victoire, bonne à prendre dans ces moments de tension extrême entre la Fédération dirigée par Samuel Eto'o et le ministère des Sports, soutien du sélectionneur Marc Brys.

Les 3 0000 spectateurs du Stade Omnisports Roumdé Adjia de Garoua ont dû se dire que finalement l'avant-match de ce Cameroun-Namibie était beaucoup plus excitant que la rencontre en elle-même. Tellement, l'ennui a gagné la pelouse dans ce face-à-face entre Lions indomptables et Brave Warriors, alors que l'avant-match entre la Fecafoot et le ministère des Sports a encore tenu toutes les promesses en termes de suspense.

Cette fois, il semblerait que c'est Samuel Eto'o qui a marqué des points dans le combat pour le lieu de la rencontre. Le président de la Fecafoot, en conflit ouvert avec le ministre des Sports, Narcisse Mouelle, et son sélectionneur Marc Brys, avait décidé de faire jouer les Lions indomptables à Garoua alors que le choix de l'entraîneur se portait sur Yaoundé.

Devant la menace de suspension de l'équipe par la Confédération africaine de football, et la volonté d'Éto'o de faire appel à l'équipe U20, le ministère a capitulé et c'est bien Vincent Aboubakar, Zambo Anguissa et autres André Onana qui se sont présentés sur la pelouse Roumdé Adjia.

Aboubakar en buteur, Onana en sauveur

Pour en revenir au match donc, les Indomptables ont eu beaucoup de mal à venir à bout des Namibiens qui les avaient battus lors de leur dernière confrontation il y a 18 mois. Après une première période de qualité aussi piètre que la pelouse de Garoua, les Camerounais ont trouvé l'ouverture grâce à l'inévitable Vincent Aboubakar (65e), invisible depuis le début du match.

Deux minutes avant, c'est André Onana qui a dû s'employer pour sauver son équipe sur une belle parade après une grosse frappe des 25 mètres de Prins Tjiueza. Les occasions camerounaises peuvent se compter sur les doigts d'une main, pourtant Vincent Aboubakar a eu l'opportunité de s'offrir un doublé, mais l'attaquant de Besiktas (Turquie) a manqué son face-à-face avec Edward Maova.

C'est une petite victoire, mais un succès bienvenu dans ces circonstances de crise permanente entre la Fecafoot et le ministère des Sports. Les Indomptables prennent déjà la tête du groupe J devant le Zimbabwe et le Kenya qui ont fait match nul 0-0 lors de cette première journée.