Mali: Crise des inondations - Le Comité interministériel dresse un bilan alarmant

Lors de la réunion du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, tenue le 5 septembre 2024, au CECOGEC, un bilan préoccupant a été dressé concernant les récentes inondations au Mali. L’information est rapportée par abamako.com

Depuis le début de l'hivernage, ajoute la source, 254 cas d'inondations ont été enregistrés dans le District de Bamako et les autres régions, à l'exception de Taoudéni et de Ménaka. En outre, 6 cas de vents violents, 7 cas de foudre, 9331 cas d'effondrements et 12117 maisons endommagées ou à risque d'effondrement ont été signalés.

Ces catastrophes ont conduit à la situation alarmante de 126034 personnes sinistrées, dont 38598 hommes, 40528 femmes et 46908 enfants. Le bilan humain est tragique, avec 57 décès et 112 blessés. Le ministre de la sécurité et de la protection civile, également Secrétaire permanent du comité, a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Face à cette crise, le gouvernement a intensifié ses efforts : opérations de sauvetage, évacuation des ménages, renforcement des équipes d'intervention, visites sur le terrain par les autorités, et coordination avec les partenaires humanitaires sous l'égide du Premier ministre. Les travaux de curage des collecteurs, des caniveaux, et des infrastructures routières sont également en cours. Des messages de sensibilisation sont diffusés via divers médias et opérateurs téléphoniques.

La situation hydrologique est particulièrement préoccupante, avec des niveaux de l'eau le long du fleuve Niger et du Bani dépassant les seuils d'alerte à plusieurs endroits, notamment à Beleny Keny, Bamako et Sofara. Les prévisions météorologiques annoncent des pluies modérées à fortes, augmentant ainsi le risque d'inondations.

Les autorités appellent la population à la vigilance, en recommandant de libérer les voies d'écoulement des eaux, d’éviter les routes inondées, de s’éloigner des berges et des ponts, et de chercher refuge en cas de fortes pluies. Ces mesures visent à réduire les risques et à protéger les vies humaines face à cette crise majeure.

Rappelons qu’en fin Aout 2024, le gouvernement malien a déclaré l'état de catastrophe nationale après des inondations qui ont fait 30 morts et 47.374 sinistrés depuis le début de la saison des pluies en juin, lors d'un conseil des ministres extraordinaire.