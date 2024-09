Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Septembre 2024

Algérie : Election présidentielle anticipée - Abdelmadjid Tebboune réélu avec 94,65 % des voix

Sans surprise, le président sortant est reconduit à la tête de l’État algérien, avec 94,65 % des suffrages. Le faible taux de participation tempère toutefois ce score triomphal. Rapporte jeuneafrique.com. Le président sortant a été réélu samedi 7 septembre pour un second mandat avec 94,65 % des suffrages, avec 5 329 253 de voix sur 24,351 millions d’inscrits. Lors de son point presse, le patron de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) n’a à aucun moment fait mention du taux de participation, qui avait été annoncé samedi. Alors que son mandat devait s’achever en décembre, il avait annoncé en mars la tenue d’une élection présidentielle anticipée le 7 septembre afin que la campagne électorale ait lieu durant la saison estivale. Trois candidats étaient en lice pour diriger le pays de 45 millions d’habitants, premier exportateur de gaz naturel d’Afrique et le plus vaste du continent. (Source : Jeuneafrique.com)

Sénégal : Epidémie variole du Singe- 53 cas suspects testés négatifs au Mpox

Le Sénégal n’a encore enregistré aucun cas confirmé de variole du singe, également appelée mpox. Les tests réalisés sur des cas suspects se sont tous révélés négatifs. Dr Boly Diop, responsable de la Surveillance épidémiologique au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, a déclaré ce dimanche à l’APA que 53 cas suspects de mpox ont été testés. et que tous sont revenus négatifs. Malgré l’absence de cas confirmés, Dr Diop souligne que la vigilance reste primordiale, avec une surveillance continue pour détecter d’éventuels nouveaux cas.« Demain lundi 09 Septembre lors de la réunion du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), une nouvelle évaluation de la situation sera faite », a précisé Dr Diop, rappelant l’importance d’un suivi rigoureux de la situation épidémiologique du pays. (Source : adakar.com)

Soudan : Conflit militaro- politique - Le pays rejette l'appel de l'Onu pour une force d'intervention «impartiale »

Les autorités soudanaises aujourd’hui basées à Port Soudan, à l’est du pays – ont vigoureusement rejeté samedi soir la proposition des Nations unies sur le déploiement d’une force « impartiale » de protection des civils. Rapporte Rfi.

Dans un communiqué, publié dans la nuit de samedi à ce dimanche 8 septembre, la diplomatie soudanaise a fermement contesté l’intégralité des recommandations du rapport du Conseil des droits de l’homme des Nations unies qui préconise un embargo sur les armes et la mise en place d’une force d’interposition. Pour le ministère des Affaires étrangères du pays, « le rôle » du Conseil des droits de l'homme devrait être de « soutenir le processus national plutôt que de chercher à imposer un mécanisme extérieur différent ». Sur ce motif, les autorités soudanaises accusent vigoureusement l’organisation d’être un organe politique illégal. Deux camps qui s’opposent depuis le 15 avril 2023 et le début de cette nouvelle guerre civile qui a causé la mort de dizaines de milliers de civils et le déplacement de plus de dix millions de Soudanais. (Source : Rfi)

Niger : Inondations- Le CIRAC exprime sa profonde compassion aux familles victimes

Le Cercle Indépendant de Réflexion et d’Actions Citoyennes a, dans un communiqué rendu public ce jeudi 5 septembre 2024, exprimé sa profonde compassion aux familles victimes des inondations sur le territoire national.« En cet hivernage 2024, les pays du Sahel en général et le Niger en particulier ont été gratifié d’une pluviométrie exceptionnellement abondante qui, de l’avis des spécialistes, présage d’une bonne campagne agro-pastorale », constate d’abord le communiqué selon lequel, cette pluviométrie a occasionné au Niger « d’importants dégâts humains et matériels dont un bilan, forcément provisoire, a été rendu public par la Direction Générale de la Protection Civile et qui fait état, à la date du 4 septembre 2024, de 273 pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels ».( Source : Anp)

Togo : Décès archevêque de Lomé- Les togolais rendent un dernier hommage à Mgr Yves-Nicodème Barrigah

Monseigneur Barrigah est notamment connu pour avoir dirigé, de 2008 à 2012, la commission Vérité Justice et Réconciliation, mise en place pour faire la lumière sur les violences politiques au Togo entre 1958 et 2005. Les événements de février 2005, après le décès du général Gnassingbé Eyadema, ont fait 500 morts, selon un rapport des Nations unies. Dans son homélie, l’administrateur apostolique, Mgr Isaac Jogues Gaglo a relevé le patrimoine spirituel laissé par l’archevêque défunt, Mrg Yves-Nicodème Barrigah. (Source : Rfi)

Bénin : Football/ Nigeria 3-0 Bénin- L’analyse lucide de Gernot Rohr

Au micro d’une chaine cryptée le samedi soir, après la défaite des Guépards face aux Super Eagles du Nigeria (3-0), dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025, le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a livré son analyse de la rencontre. En déplacement ce samedi au Nigeria, le Bénin ne repartira pas avec les trois points de la victoire. Contre les Super Eagles dans une rencontre comptant pour la première journée des phases qualificatives de la CAN 2025, les Guépards se sont inclinés sur le score de 3-0. Un résultat qui les relègue à la dernière place dans le groupe D. En zone mixte après la rencontre, le sélectionneur Gernot Rohr a livré son analyse de cette partie. Dans des propos relayés par Megasports, le technicien franco-allemand a expliqué que le but encaissé en fin de première période a été préjudiciable pour les siens. (Source : acotonou.com)

Guinée : Éventuelle Candidature de Mamadi Doumbouya- Les intentions se précisent

Le président Mamadi Doumbouya sera-t-il candidat aux élections présidentielles prochaines, qui mettront fin au régime transitoire ? Difficile de répondre. Cependant, des indices sérieux existent sur l’éventuelle de candidature du tombeur d’Alpha Condé. Le cas illustratif de cette hypothèse est l’arrivée d’une délégation de cadres en Guinée forestière récemment pour rencontrer le patriarcat de Nzérékoré pour dit-on passer un message aux sages. Dans une vidéo amateur devenue virale, cette délégation de cadres ressortissants de la Guinée forestière, à travers son porte-parole annonce que c’est le général Amara Camara qui les aurait mandaté de venir faire passer ce message aux sages et doyens de Nzérékoré. « Entre 1958 et 2024, nous lisons bien entre les lignes. Tous les Guinéens lisent entre les lignes. Dans un laps de temps, pendant trois ans, les actes concrets posés par le CNRD et son président le Général Doumbouya sont visibles et palpables. C’est la raison pour laquelle, entre nous, on doit se regarder en face pour se dire certaines choses », a annoncé le porte-parole de ces cadres. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Présidentielle 2025- La jeunesse du Pdci-Rda affûte ses armes

La deuxième édition des assises de la jeunesse du Pdci-Rda s'est tenue les 6, 7 et 8 septembre 2024, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Cette activité a mobilisé les jeunes militants des trois structures de jeunesse (Jpdci urbaine, rurale et universitaire) du vieux parti de toutes les contrées du pays. Ils se sont réunis pour plancher sur le thème : « Jeunesse engagée, gage de victoires du Pdci-Rda ». Au cours de cette rencontre, le vice-président, Véi Bernard, a prononcé une conférence sur l’idéologie du parti. Plusieurs ateliers ont meublé ces assises. Le député de Cocody, Yasmina Ouégnin, a animé un atelier sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes. ( Source : fratmat.info)