Congo-Kinshasa: Mbujimayi - Restrictions de circulation dans le camp 'Ville MIBA' pour les non-résidents

Au Kasaï Oriental, la Société Minière de Bakwanga (MIBA) a annoncé une interdiction formelle de circulation pour les non-résidents en "Ville MIBA après 21h30. Ce camp abrite les agents de maîtrise et les cadres de la société minière à Mbuji-Mayi. Dans un communiqué publié mercredi 4 septembre, la direction générale de la MIBA a détaillé une série de mesures visant à renforcer la sécurité.

Une patrouille mixte, composée d'éléments de la DSP Escadron police des mines, sera mise en place pour contrôler et identifier les non-résidents présents dans le camp MIBA. La MIBA a demandé à ses agents et au public de démolir toutes les constructions de fortune, telles que les briques adobe et autres maisons de tolérance, avec un ultimatum d'un mois pour se conformer à cette directive.

Les activités de débits de boissons et autres manifestations devront désormais commencer à 15h00 et se terminer à 21h00, à compter du 10 septembre. De plus, l'utilisation nocturne des instruments de sonorisation est interdite. La circulation des non-résidents est interdite dans le poste résidentiel après 21h30. Les résidents doivent se munir de cartes d'électeurs ou de service pour circuler au-delà de cette heure.

La direction de la MIBA justifie ces mesures par des raisons de sécurité et de tranquillité pour les habitants du poste résidentiel. Ces dispositions sont saluées par de nombreux observateurs, car les maisons des cadres de la MIBA ont été régulièrement ciblées par des bandits. En raison de l'obscurité, le camp MIBA est devenu un refuge pour les voleurs, notamment ceux qui s'attaquent aux conducteurs de motos.