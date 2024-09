Congo-Brazzaville: CHU de Brazzaville - Le directeur général appelle à la responsabilité de tous les agents

Le directeur général du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville, le Pr Alexis Thierry Raoul Gombet, a lancé, le 6 septembre, un cri de coeur, exhortant la population à rétablir sa confiance en cette structure pour plus de pérennité.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, le Pr Alexis Thierry Raoul Gombet a indiqué qu'il y a eu deux apports essentiels au CHU. Le premier, celui de la coopération française avec un montant de 10 millions d'euros pour refaire toutes les installations sanitaires de l'hôpital, du fait qu' avec l'âge avancé de cet établissement toutes les installations sanitaires étaient complètement détruites, pas d'eau dans les services, etc. Pour ce projet, on peut considérer, a-t-il dit, que les travaux ont été fait jusqu'à la fin. Il a, par ailleurs, revisité les différentes étapes en plusieurs grandes phases, à savoir les toilettes, les conduits d'eau, les bâches à eau, etc.

Le directeur général du CHU a poursuivi en indiquant que le second apport a été le prêt que le gouvernement a pu obtenir de la Banque de dévéloppement des Etats de l'Afrique centrale de 12 milliards FCFA grâce auquel il a été possible de réhabiliter les bâtiments de l'hôpital, de l'équiper et également de refaire le service de radiologie, de stérilisation...

« Au stade où nous sommes aujourd'hui, la stérilisation, les travaux de radiologie, des locaux également, les travaux des laboratoires sont prêts, les services des maladies infectieuses totalement refaits, les services de la psychiatrie sont faits en partie, il y aura encore d'autres travaux. Par ce biais-ci, nous avons également reçu un financement des équipements. Au moment où nous parlons l'IRM et le scanner ont déjà été totalement rendus et fonctionnent depuis plus d'une année. Nous attendons l'installation du matériel de radiologie classique. Ce matériel est déjà à Brazzaville, mais quelques travaux des locaux pour pouvoir les préparer à recevoir le matériel sont en train d'être finalisés », a-t-il commenté.

Concernant la moralité en sein du CHU, le Pr Alexis Thierry Raoul Gombet a reconnu qu'il y a une crise morale et appelle à la responsabilité de tous pour une bonne marche de la grande structure sanitaire du pays. Le directeur général demande au personnel d'essayer de faire un effort d'élévation.

En conclusion, pour venir à bout de ce phénomène, l'orateur a déclaré appliquer la justice et le droit. « Il faut appliquer la loi sans discrimination, faire respecter les textes sans discrimination, sanctionner, éduquer et reconnaître le mérite de chacun...Le CHU, par excellence, doit avoir une rigueur scientifique et morale », a-t-il dit. Concernant le plateau technique, il a fait savoir que ce n'est pas assez. Quant à l'hygiène, c'est plus propre, il y a une nette amélioration de ce côté. Sur l'offre de soins, il reste quelques efforts à faire, a souligné le Pr Alexis Thierry Raoul Gombet.

Pour lui, un pays ne peut pas se passer d'un CHU qui est le lieu par excellence de la recherche et de la formation des élites....