Congo-Kinshasa: Butembo - Clôture du symposium de la paix avec un engagement fort de la jeunesse

Au Nord-Kivu, le symposium sur la paix s'est achevé à Butembo, samedi 7 septembre, avec un engagement clair de la jeunesse à soutenir les autorités dans la restauration de la paix à l'Est de la RDC. Organisé par le parlement des jeunes du Nord-Kivu, cet événement de trois jours visait à mobiliser les jeunes comme moteurs de la pacification de la région.

Ce forum a rassemblé une centaine de participants, dont des autorités politico-administratives, militaires, policières, sanitaires, ainsi que des représentants de la société civile et de la jeunesse des villes de Beni-Butembo et des territoires de Beni et Lubero. Ensemble, ils ont discuté de la responsabilité des jeunes dans la lutte contre l'insécurité.

Jordan Mugisha, président du parlement des jeunes du Nord-Kivu, a souligné l'importance de cette initiative : "Nous sommes en train de traverser une situation très difficile, une situation où ce sont les jeunes qui sont cités dans tous les mafias qui puissent exister. Et vous comprenez que la jeunesse est la cible la plus utilisée pour tout ce qui est conflit. Nous avons placé l'accent autour de la collaboration civilo-militaire, qui doit être privilégiée et renforcée pour que la jeunesse et les autorités mènent des actions ensemble."

Les participants se sont engagés à sensibiliser leurs communautés au "vivre-ensemble" et à la non-violence. Danny Muhindo, président du parlement des jeunes dans le territoire de Lubero, a déclaré : "Ça nous pousse à reconnaître que nous, jeunes, sommes appelés à faire la paix chez nous et éviter d'être la cible de la manipulation des personnes qui visent leurs propres intérêts. Nous allons conscientiser d'autres jeunes pour leur sensibiliser de se méfier de la manipulation et d'éviter l'adhésion dans des mouvements insurrectionnels qui déstabilisent notre région."