Maroc: Fès - Des chercheurs examinent les mécanismes de gouvernance du système de protection sociale au Maroc

Fès — Des chercheurs ont examiné, samedi à Fès, les mécanismes de gouvernance du système de protection sociale au Maroc. Les participants à une lors d'une rencontre régionale initiée par l'Observatoire marocain de la protection sociale en collaboration avec la Fondation Friedrich Ebert, ont abordé les différents aspects de la loi-cadre n° 09.21 relative à la protection sociale, ainsi que les autres textes juridiques et décrets réglementaires y afférents.

Les panélistes ont estimé que l'adoption de cette loi est de nature à contribuer à la généralisation de la protection sociale pour tous les citoyens d'ici 2025 conformément aux hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ils ont également souligné l'importance du système de protection sociale, qui vise à mettre en place un régime d'assurance obligatoire pour assurer la protection de tous les citoyens, préserver leurs droits et faciliter leur accès aux services sociaux dans des conditions décentes, de manière à garantir l'égalité des chances.

Intervenant à cette occasion, le chercheur en droit, Mohamed Sbaï, a affirmé que la protection sociale est une priorité nationale, notant que le renforcement de la gouvernance du système de la santé est essentiel pour fournir des soins de santé de qualité, ce qui nécessite l'instauration de règles fondamentales de transparence basées sur la diffusion des informations disponibles pour tous les citoyens.

%

Le chercheur a souligné l'importance de renforcer la reddition des comptes dans le système de Santé, plaidant en faveur de la mise en place de mécanismes de contrôle indépendants, ainsi que des systèmes de réclamation et de plainte efficaces pour les citoyens. Dans une déclaration à la MAP, le membre du bureau exécutif de l'Observatoire marocain de la protection sociale, Larbi Habchi, a indiqué que cette instance a été créée en réponse à un contexte national et international et à la nécessité croissante de mettre en place un système de protection sociale au niveau national.

Il a ajouté que le rôle de l'Observatoire est de suivre et de défendre toutes les causes liées à la protection sociale, qui constitue un mécanisme de développement, dont l'être humain est le pilier principal. L'Observatoire anime le débat national sur la protection sociale, la gouvernance dans le système de protection sociale et propose des alternatives et des solutions qui favorisent la convergence et le rapprochement entre les systèmes de protection sociale, a-t-il fait savoir.

Cette rencontre , organisée également en coopération avec l'association Mouvement Alternatives Citoyennes, s'ajoute aux activités déjà réalisées par l'Observatoire, dont le séminaire national sur la protection sociale et les rôles de la société civile en 2018 à Marrakech, le forum sur "Le droit à une protection sociale" à Rabat en 2020, la 3ème rencontre sur le socle national de la protection sociale à Tanger en 2021 et le Forum national pour une couverture médicale en 2023 à Rabat.