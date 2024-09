Gabon: L'entrepreneur agricole Bertrand Togno à l'écoute du Président Oligui Nguema

Il a décidé d'entreprendre dans le domaine agricole. Il en a fait une passion et emploie quelques jeunes collégiens et lycéens, qui eux, préparent leur rentrée scolaire. Bertrand Togno, jeune gabonais, natif de Mounana dans le Haut-Ogooué, est le président de la coopérative agricole « Sabioche » qui signifie, « fais tout en langue idzébi ».

C'est un dimanche, Bertrand Tognon est surpris dans un de ses champs de plusieurs hectares à 4 kilomètres de la ville de Mounana, non loin du village Omoi dont il est originaire. Avec ses jeunes travailleurs, aucun temps à perdre. Ils tournent et retournent la terre pour y enfouir des grains. Ensemble, ils creusent, fouillent, bêchent. Ils ne laissent nulle place où la main ne passe et repasse. Ils travaillent et prennent de la peine et le tout, dans la discipline, comme dans la fable de La Fontaine "Le Laboureur et ses enfants"

Bertrand Tognon se bat dignement pour son autonomisation. Aussi, donne t-il l'exemple aux jeunes pour les sortir de l'oisiveté, de l'ennui et surtout des vices qui gangrènent actuellement la société gabonaise. « La terre ne ment pas. Elle ne nous donne que ce que nous lui offrons. C'est comme la banque dans laquelle l'on va mettre notre argent et quelques mois, nous avons des intérêts. Je me bats pour mon autonomisation financière. C'est dimanche, voyez-vous, je suis ici avec des jeunes. Dieu n'aime pas les paresseux. Ce même Dieu nous dit que nous mangerons à la sueur de notre faim » lance t-il.

Le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema avait, lors de sa tournée républicaine dans le Haut)Ogooué, précisément à Mounana, visité l'exposition des produits du président de la Coopérative agricole "Sabioche". Produits de transformation que le chef de l'Etat avait apprécié à leur juste valeur.

Le jeune entrepreneur attend beaucoup du Général président pour donner un coup de pouce à son entreprise agricole. Car dit-il " j'ai foi en ce que je fais car j'aime ce que je fais. Cette activité agricole me permet de vivre dignement. Nous sommes à l'ère de la transition et cela vaut pour la restauration de notre dignité , de nos valeurs. Je sais que le chef de l'Etat est un homme digne et la parole pour lui est sacrée".

Il faut préciser que l'entrepreneur agricole Bertrand Tognon fait un peu de tout. Hormis l'agriculture où l'on trouve de l'ananas, de la salade, piments, choux, aubergines et bien d'autres, il fait aussi de l'élevage des poules qui se nourrissent exclusivement que de végétaux.