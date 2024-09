Afrique: L'Angola au Forum urbain d'Afrique à Addis-Abeba

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Ethiopie et Représentant permanent auprès de l'UA, Miguel Bembe, a participé, à Addis-Abeba, au Forum urbain africain, une plateforme de discussions de haut niveau sur l'urbanisation rapide en Afrique et les défis du logement sur le continent.

Le forum, organisé par le Gouvernement éthiopien et l'Union africaine (UA), a adopté la Déclaration d'Addis-Abeba, selon un communiqué de presse de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'Union africaine, envoyé à l'ANGOP.

La déclaration souligne que l'Agenda 2063 de l'UA dépend de la manière dont les villes africaines sont planifiées et gouvernées, afin qu'elles deviennent des véritables moteurs de croissance économique, d'inclusion sociale et de développement durable.

Le document encourage les États membres au partage d'expériences sur la mise en oeuvre de plans territoriaux nationaux efficaces et le soutien aux politiques urbaines, comme le financement de logements décents comme vecteur d'inclusion sociale et de transformation économique et environnementale.

Il souligne également la nécessité de garantir que les villes et les municipalités puissent jouer un rôle actif dans l'accélération de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ACFTA), grâce à des stratégies d'investissement transfrontalières coordonnées qui favorisent l'alignement et la coopération mutuellement bénéfique.

Dans la Déclaration d'Addis-Abeba, les participants (entités publiques et privées) ont appelé l'Union africaine, les communautés économiques régionales et l'Union des villes et gouvernements locaux africains (CGLU) à améliorer la gestion de l'urbanisation parmi les priorités de l'agenda politique aux niveaux local, national et panafricain.

Ils ont également appelé, dans un avenir proche, les organes de l'UA à choisir la «Gestion de l'urbanisation pour la transformation structurelle de l'Afrique» comme thème de l'année pour l'organisation continentale et à consacrer les débats de l'une des conférences des Chefs d'État et de gouvernement de l'UA au sujet mentionné ci-dessus.

Ils ont également suggéré que la communauté financière africaine et internationale explore des moyens innovants qui permettent les investissements dans les villes et régions africaines, notamment en mobilisant des fonds, par le biais de l'émission d'obligations sur les marchés des capitaux.

Ils ont recommandé que les institutions financières soutiennent le développement de politiques de logement adaptées aux besoins des personnes à faibles revenus et profitent de la valeur économique du secteur du logement (création d'emplois et génération de revenus) afin de rejoindre le programme d'industrialisation et de promouvoir une économie écologique, défini par l'UA, l'UNECA et la Banque africaine de développement (BAD).

En ce sens, ils ont recommandé d'aider les villes et les municipalités à élaborer des plans financiers complets comprenant une budgétisation à long terme pour les infrastructures et les services sociaux, sensibles aux questions de genre et au changement climatique.

L'ambassadeur Miguel Bembe, représentant permanent de l'Angola auprès de l'UA et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), et les autres participants ont exhorté les institutions universitaires du continent à mettre en oeuvre des programmes de formation et de renforcement des capacités des fonctionnaires de l'administration locale et des urbanistes, et les dirigeants d'organisations communautaires et de la société civile, avec le soutien des gouvernements locaux et nationaux, des partenaires de la coopération au développement et des organisations internationales.

Ils ont encouragé les États membres à créer un système de suivi, d'information et de vérification permettant d'évaluer les résultats et les défis aux niveaux local, régional et national dans le processus de mise en oeuvre des politiques urbaines, conformément au Nouvel Agenda urbain des Nations Unies, et à la publication des rapports respectifs.

Les participants ont exprimé la nécessité de promouvoir des approches de planification urbaine inclusives qui impliquent activement toutes les parties prenantes, y compris les jeunes et les groupes vulnérables, dans le processus de prise de décision, de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation.