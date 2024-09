Angola: Nhakatolo Ngambo devient la 6ème reine du peuple Luvale

Cazombo — La reine Nhakatolo Ngambo a été intronisée et présentée au public, samedi, comme la sixième souveraine du peuple Luvale, lors d'une cérémonie tenue dans le village de Cazombo, municipalité d'Alto Zambeze, province de Moxico.

Des milliers de personnes, parmi lesquelles des entités politiques et traditionnelles, étaient présentes à la cérémonie qui a été marquée par plusieurs moments culturels, et s'est déroulée le même jour que la clôture des Fêtes de la tradition Luvale.

Parmi les autorités politiques présentes, se distinguent la ministre de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion du Genre, Ana Paula do Sacramento, le ministre de la Défense Nationale, João Ernesto dos Santos "Liberdade", ainsi que les gouverneurs provinciaux de Moxico, Ernesto Muangala, et de Cuando Cubango, José Martins.

La reine Nhakatolo Ngambo est sixième dans la ligne de succession dans le royaume de Luvales après les règnes de Nhakatolo Cavangu, Nhakatolo Ngambo, Nhakatolo Kutemba, Nhakatolo Chisengo et Nhakatolo Tchilombo, cette dernière est décédée en 2023.

Intervenant lors de la cérémonie, le gouverneur provincial, Ernesto Muangala, a considéré la culture du peuple Luvale et d'autres groupes ethniques de la province de Moxico comme un pilier essentiel « de notre patrimoine et de notre cohésion sociale », soulignant l'importance de l'événement d'intronisation, "une célébration de la richesse culturelle et historique séculaire qui constitue la base de notre identité".

Selon des sources orales, les centres du peuple Luvale sont originaires du lac Tanganyika, en République démocratique du Congo (RDC), où se trouvent les Dembos, Cokwe Luvale, Bundas Luchazes et d'autres tribus dirigées par l'empereur Muathiânvua ».

Le royaume Luvale en Angola est présenté dans les provinces de Moxico, Lunda Sul, Lunda Norte et dans la diaspora (RDC et Zambie).