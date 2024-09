Gabon: Coupe'Bane ba bola' - Une finale dans l'unité et la bonne ambiance

La finale de la Coupe "Bane ba bola" s'est achevé en beauté et dans la bonne ambiance au stade municipal de Mounana, ce 31 août 2024. La finale de ce tournoi de football, élément fédérateur, a opposé le Tout Puissant Lékamba de Mounana à Un Verre Un Verre de Moanda, sous le regard satisfaisant du parrain de l'événement, Rodrigue Bokoko, Conseiller Spécial du Président de la Transition, Chef de l'Etat, Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le public, venu de Mounana, Moanda, Bakoumba et environs, a répondu présent à la finale de la Coupe "Bane ba bola" parrainée par Rodrigue Bokoko, Conseiller Spécial du Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. La finale opposant le Tout Puissant Lékamba de Mounana à Un Verre Un Verre de Moanda, a vu la victoire du premier qui l'a emporté par un but à zéro et empoche une somme de 1.000.000 f cfa.

Pour le parrain de l'événement, c'est une satisfaction totale. Il se réjouit que la fête ait été belle. " C'est un tournoi que nous avons initié pour l'unité des filles et fils de Mounana et environs. Nous avons voulu les rassembler, les réconcilier avec eux-mêmes autour du football qui est un élément fédérateur. C'est d'ailleurs un des souhaits le plus chers du Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema qui, dans un de ses discours, insiste sur l'unité, l'union des filles et fils du Gabon. A travers cette fête du football Bane ba bola, c'est notre vivre-ensemble qui est célébré. Je ne peux qu'être fier du Coup de Libération et salue le CTRI pour que vive notre essor vers la félicité" .

Maroga Lekogo, capitaine de l'équipe du TP Lékamba ne peut que se réjouir de cette victoire, qui pour lui, est méritée. " C'est le fruit de notre travail collectif. Nous avons, avec notre coach et l'ensemble des joueurs, bien préparé nos matches. Aujourd'hui , ce n'était que la mise en application de ce que nous avons commencé. Pour nous, chaque rencontre était une finale et nous voilà champions de cette première édition de la coupe Bane ba bola." conclut-il avec le sourire.

L'esprit du fair-play était du rendez-vous de cette compétition, reconnaît Clotaire Bidza, coach de l'équipe Un verre un Verre de Moanda. Il a d'ailleurs salué et reconnu le niveau de jeu des deux finalistes. " Ça été une belle rencontre. Les deux équipes ont fourni un jeu de haut niveau qui a mis les spectateurs en effervescence. La fête était belle et le plus méritant l'a emporté. Je salue le parrain pour cette belle réussite. Ce genre d'événement, nous en avons besoin. Ils participent à la cohésion sociale." fait-il savoir.

L'ambiance, chants et danses étaient aussi du rendez-vous dans les tribunes. La fanfare venue de Libreville, la capitale, a embarqué les supporters de part et d'autre, dans une belle folie. Le vivre-ensemble et la cohésion sociale ont été célébrés au bonheur, non seulement de Rodrigue Bokoko, Conseiller Spécial du Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, mais surtout des filles et fils du Haut-Ogooué.