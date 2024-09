Afrique de l'Est: Le Soudan du Sud se prépare à une aggravation des inondations après l'ouverture des barrages du Nil

Les experts annoncent une aggravation des inondations au Soudan du Sud, avec des mois de septembre et octobre qui s'annoncent comme les plus difficiles. Depuis fin 2023, de vastes zones du pays sont déjà submergées. L'ONU estime que 710 000 personnes vivant dans 30 des 78 comtés du pays sont touchées par cette nouvelle montée des eaux. Des photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des communautés armées de leurs seules mains en train de construire des digues pour protéger leurs villages.

Le Soudan du Sud, traditionnellement affecté par les crues du Nil, est confronté à des inondations sans précédent depuis fin 2019, exacerbées par le changement climatique. Cette année, les pluies abondantes et l'ouverture de barrages sur le Nil en Ouganda risquent de créer une situation dévastatrice.

« Le niveau de l'eau monte chaque jour et personne ne peut l'arrêter ». À Old Fangak, ville entourée d'eau dans le nord de l'État du Jonglei, le père Pedro Salvador Matteo, missionnaire combonien, déplore le manque de préparation et de moyens face à ces nouvelles inondations, pourtant annoncées depuis des mois : « Les seules ressources sur lesquelles nous pouvons compter sont les ressources humaines. Les jeunes d'Old Fangak travaillent dur tous les jours pour protéger la ville en renforçant la digue manuellement. »

La même inquiétude est présente dans l'État voisin d'Unité, où plusieurs comtés sont déjà inondés et les cultures largement détruites. Les autorités tentent de renforcer les digues autour des principales villes pour accueillir les déplacés. « Cela devrait permettre aux gens de ne pas fuir trop loin, avertit John Juan Buom, responsable de la branche humanitaire du gouvernement local. Cependant, cela va poser d'autres problèmes, comme des épidémies. Les gens vont être entassés, les services de base vont être insuffisants. Nous allons manquer de places dans les écoles et de médicaments. »

Alors que les distributions alimentaires doivent s'arrêter le 15 septembre dans l'État d'Unité, l'officiel appelle les autorités et l'ONU à lever des fonds. Cela pour venir en aide aux régions qui vont être durement frappées par les inondations.