Ethiopie: Le grand barrage de la Renaissance est essentiel pour garantir la souveraineté économique du pays - PDG d'Electric Power

Addis Abeba — Le Grand barrage a contribué de manière significative à inaugurer un changement de paradigme pour assurer la souveraineté économique du pays, a déclaré l'ingénieur Ashbir Balcha, PDG d'Ethiopian Electric Power.

Le 8 septembre 2024 (3 Pagumen 2016, dans le calendrier éthiopien), désigné comme le Jour de la souveraineté, est célébré dans tout le pays sous le thème « L'harmonie pour assurer la souveraineté tous azimuts ».

Dans son message au peuple éthiopien sur son compte Twitter, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le nom de l'Éthiopie a toujours été associé, depuis des temps immémoriaux jusqu'à nos jours, à l'honneur, à la gloire et à la liberté.

Mentionnant que la souveraineté territoriale n'est pas suffisante en soi, il a souligné la nécessité d'assurer une nouvelle forme de patriotisme qui englobe le renforcement de la souveraineté économique et technologique tous azimuts.

Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est un projet dans lequel le patriotisme national du plus haut calibre a été clairement démontré.

S'adressant à ENA, l'ingénieur Ashebir Balcha, PDG d'Ethiopian Electric Power, a déclaré que le GERD est une démonstration éclatante de la souveraineté économique de l'Éthiopie et un pilier de son unité.

Il a rappelé que quatre des turbines construites sur Le barrage a commencé à produire de l'électricité fin août, ajoutant que lorsque les 13 turbines commenceront à fonctionner, elles produiront un total de 5 150 MW d'énergie hydroélectrique.

Cela doublera toute l'énergie hydroélectrique produite dans le pays au cours des 70 dernières années, démontrant que le Grand barrage est devenu un catalyseur majeur dans la promotion du développement économique du pays en garantissant la souveraineté économique.

Le PDG a souligné qu'Ethiopian Electric Power s'acquitte efficacement de sa responsabilité de fournir des services d'électricité aux consommateurs en produisant de l'électricité à partir d'autres projets en plus du GERD, notamment Koysha, Gibe 3 et d'autres sources de production d'électricité, avec efficacité et qualité de service.

Il a ajouté qu'en plus de générer des devises pour le pays, son bureau a réussi à garantir l'intérêt national dans le secteur.

Il a en outre indiqué que la production et la transmission d'énergie hydroélectrique aux utilisateurs finaux nécessitent de garantir la sûreté et la sécurité des unités de transmission et de distribution d'électricité construites à travers le pays.

Ashbir a souligné l'importance de protéger les infrastructures électriques du pays et a appelé tous les citoyens à contribuer à la protection des structures et des installations électriques contre le vol et les abus.