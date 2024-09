Madagascar: Délestage et vétusté du réseau d'électricité - Andry Rajoelina s'en remet à une société spécialisée chinoise

La signature du mémorandum d'entente relatif à la mise en oeuvre du projet Medium Ring Tana a eu lieu samedi, à Beijing.

177 millions de dollars

C'est le montant du financement du projet Medium Ring Tana, visant à concrétiser la modernisation et la transformation énergétique à Madagascar, particulièrement au niveau du Réseau Interconnecté d'Antananarivo (RIA). Ce projet de grande envergure a pour objectif principal d'améliorer la production énergétique à Tana, ainsi qu'au niveau des districts environnants.

À terme, il vise à mettre fin aux problèmes de délestage et aux coupures incessantes d'électricité. Pour y parvenir, le président Andry Rajoelina a décidé de faire appel à une société chinoise, leader mondial dans le domaine de la fabrication, de la production et de la gestion des énergies renouvelables.

Samedi dernier, le chef de l'État a visité le siège du Groupe Tebian Electric Apparatus (TBEA) à Pékin. Cette société a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays à travers le monde, notamment au Brésil, en Inde et aux États-Unis. Par exemple, c'est TBEA qui a modernisé tout le réseau de distribution d'électricité en Angola, pour un montant total de 1,6 milliard de dollars.

D'après les explications, la société apporte des soutiens techniques et fournit des matériels à environ 70 pays dans le monde. TBEA va donc accompagner Madagascar dans la réalisation de ses défis énergétiques, en particulier dans la lutte contre le délestage et la modernisation des équipements électriques du Réseau Interconnecté d'Antananarivo. C'est la première fois depuis plus de 60 ans que les lignes de transport de l'électricité du RIA connaîtront des travaux de rénovation approfondis.

%

Perte d'électricité

Lors d'une séance de travail de la délégation malgache avec l'équipe du Groupe Tebian Electric Apparatus, dirigée par son directeur général Zhang Xin, le président Andry Rajoelina a expliqué qu'il est primordial de procéder à la rénovation du secteur de la production énergétique à Madagascar.

Les équipements électriques du pays sont vétustes et ne répondent plus aux besoins des Tananariviens. Le chef de l'État a réitéré que les dispositifs étaient prévus pour satisfaire la demande de seulement 300 000 habitants. Pourtant, actuellement, la population d'Antananarivo est estimée à plus de 3 millions. Selon le locataire d'Iavoloha, la vétusté des équipements provoque 30 % de pertes d'électricité, ce qui explique le dysfonctionnement dans la distribution.

Lignes à haute tension

Durant la réunion de samedi, un mémorandum d'entente a été signé entre le gouvernement malgache, représenté par la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, et le directeur général de TBEA, Zhang Xin. Cet accord prévoit la mise en oeuvre du projet Medium Ring Tana, qui consiste à installer 185 km de lignes à haute tension capables de transporter 90 kilovolts d'électricité, ainsi que la mise en place de 8 sous-stations de distribution.

À noter que l'accord ne se limite pas uniquement aux infrastructures. Il inclut également un transfert de compétences et de technologies au profit des techniciens de la JIRAMA. Ce projet sera financé par le gouvernement chinois, par l'intermédiaire de l'Agence chinoise de coopération internationale (CIDCA). Selon les explications, la procédure de déblocage du financement par Eximbank Chine est actuellement en cours.

Subventions

Lors de la cérémonie, le président Andry Rajoelina a exprimé son souhait de voir le projet démarrer dans les plus brefs délais. La durée prévue pour la rénovation des équipements de distribution d'électricité du Réseau Interconnecté d'Antananarivo est de deux ans. Si le délai d'exécution est respecté, les Tananariviens devraient constater une nette amélioration de l'approvisionnement en électricité d'ici décembre 2026. Outre le projet Medium Ring Tana, la société TBEA propose également d'autres solutions en énergies renouvelables, telles que l'énergie photovoltaïque et les éoliennes.

En investissant dans les énergies renouvelables, l'État malgache cherche à réduire considérablement les dépenses de la Société Jirama. Pour rappel, les subventions allouées actuellement à cette société d'État s'élèvent à 250 millions de dollars par an.