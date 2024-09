Madagascar: Bien-être - Ruée des femmes vers les salles de sport

Les femmes, de plus en plus nombreuses à se tourner vers la musculation, découvrent ses nombreux bienfaits au-delà des simples objectifs de perte de poids.

Depuis une dizaine d'années, Madagascar assiste à une transformation notable dans les habitudes de fréquentation des salles de sport. Autrefois dominées par des hommes aux muscles saillants, ces salles voient désormais une recrudescence de la fréquentation féminine. Ce changement de tendance soulève la question :

s'agit-il d'une véritable prise de conscience ou simplement d'une tendance passagère ? Historiquement, les salles de musculation étaient perçues comme des lieux réservés aux hommes, avec une image souvent associée à une virilité exacerbée.

Beaucoup de femmes, craignant de développer une musculature trop prononcée, évitaient la musculation. Cependant, cette perception évolue rapidement. Aujourd'hui, de nombreuses femmes se lancent dans le sport en salle avec des objectifs variés allant au-delà de la simple perte de poids. Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans ce changement. Les témoignages de femmes partageant leur transformation physique après des séances intensives de musculation attirent de plus en plus d'adeptes. Les résultats visibles, tels qu'un ventre plus plat et un corps plus svelte, séduisent un large public. Les influenceurs et coachs en ligne, proposant des méthodes variées, contribuent également à cette tendance.

%

Diversification

L'émergence de nouvelles activités sportives, telles que la Zumba et le cardio-fitness, répond à des besoins variés. Si l'objectif principal reste souvent l'amaigrissement, certaines femmes découvrent en cours de route un intérêt pour la musculation afin de tonifier leur corps sans compromettre leur féminité. Les salles de sport s'adaptent en offrant des équipements et des programmes diversifiés pour répondre à ces nouveaux besoins. Andry R., propriétaire et gérant de Jess Fit, une salle de sport située en plein centre-ville d'Antanimena, témoigne de cette évolution.

Sa salle est fréquentée à 90 % par des femmes. « Les objectifs de nos membres varient : certaines cherchent à réduire leur masse grasse, d'autres souhaitent augmenter leur volume musculaire, et des seniors viennent simplement pour maintenir leur forme physique. Nous avons tout le matériel nécessaire, et malgré sa récente ouverture en mars, Jess Fit attire de nombreux adeptes », explique-t-il. L'ambiance dans la salle est décrite comme chaleureuse et collaborative, avec des coachs spécialisés en fitness, musculation, et nutrition pour accompagner les membres dans leurs objectifs.

Bienfaits

Au-delà des objectifs esthétiques, la musculation offre des avantages significatifs pour la santé. En salle, les adeptes ont la possibilité de se surpasser et sont également bien encadrés. La production d'endorphines durant l'exercice favorise également le bien-être mental et l'estime de soi. Liana, une jeune fille de 17 ans qui s'entraîne à Jess Fit, illustre bien cette dynamique :

« Commencer le sport m'a permis de me prouver ma détermination. J'ai choisi le sport parce que je trouve que c'est une excellente manière de me défouler. Je ne dis pas que les autres arts martiaux et types de sport ne permettent pas de se défouler également, mais en musculation, je me sens isolée émotionnellement, ce qui me permet d'évacuer ce que je ressens. Ce n'est pas vraiment un sport collectif, ce qui me donne un avantage sur moi-même.

Avec le temps, je me sens de plus en plus à l'aise et je me dis que je suis capable de me surpasser et de me développer dans un cadre différent, pour ma santé mentale et physique ».