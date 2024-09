Madagascar: Island Padel Cup - Les hommes en or, les femmes en argent

La première édition de l'Island Padel Cup, organisée par le Malagasy Pro Padel Tour, s'est achevée ce samedi à Soavina Atmosphère. Les résultats de la délégation malgache sont plus que satisfaisants.

Dans la catégorie masculine, Madagascar a confirmé son statut de champion d'Afrique récemment acquis en s'imposant sur le toit de l'Océan Indien. L'équipe de Marin Fontaine a dominé La Réunion lors de la grande finale avec un score sans appel de 3-0. La paire Corentin et Marin a ouvert le bal en s'imposant contre Romain et Laurent avec des scores de 6/2 et 6/0. Miary Zo et Jacky ont ensuite doublé la mise en battant Diégo et Alex 6/2, 6/4. Enfin, Stéphane et Landry ont scellé la victoire en remportant la troisième rencontre.

Dans la compétition féminine, Madagascar a terminé à la deuxième place. Fitia Rakotondramboa et Miora Raoilison ont remporté le premier match en battant Yoanne et Stéphanie 6/4, 3/6, 6/3. Anna Blue et Ludivine ont ensuite égalisé pour La Réunion en s'imposant face à Sariaka Radilofe et Miarana Robinson 7/5, 6/2. Le match décisif a été remporté par Flore et Amélia contre Fitia Robinson et Fitia Ravoniandro 6/2, 6/2.

« Le bilan est plus que satisfaisant. Le Malagasy Pro Padel Tour est vraiment fier d'avoir mis en place ce projet pour permettre aux joueurs de briller au niveau de l'Océan Indien. C'est une continuité de notre succès en Mauritanie en tant que champions d'Afrique des Nations. Accueillir ces délégations et nations est une fierté pour nous, et la réussite de l'événement est encore plus gratifiante.

L'Island Padel Cup était notre objectif principal de cette année, et nous avons réussi. Nous allons désormais nous concentrer sur le circuit MPPT pour le reste de la saison. Nous avons réussi à développer les talents malgaches, qui ont montré un très haut niveau face aux îles Soeurs, ce qui est très bénéfique », a exprimé Gary Ah-Waye, organisateur du tournoi.

Beau doublé

En parallèle, Madagascar a également brillé dans le tournoi Open. Chez les hommes, Corentin et Marin ont remporté la finale 100% malgache face à Miary Zo et Jacky avec un score de 6/4, 6/3. Les soeurs Fitia et Miarana Robinson ont remporté la catégorie féminine après une finale palpitante contre Anna Blue et Amélia, décidée au super tie-break avec des scores de 7/5, 2/6, 11/9.

« Madagascar a montré aux îles voisines qu'elle pouvait rivaliser, voire les surpasser. Les Malgaches ont gagné en respect aux yeux des athlètes réunionnais et mauriciens en remportant haut la main la Coupe des Nations et en prenant les trois premières places de l'Open masculin. Les filles malgaches se sont également illustrées en terminant deuxièmes de la Coupe des Nations, dans une finale très disputée face à La Réunion.

Les sœurs Robinson ont impressionné en remportant l'Open contre les meilleures Réunionnaises », a souligné Marin Fontaine.