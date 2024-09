Afrique de l'Ouest: 17e édition du SIAO - Les potentialités artisanales et culturelles de l'AES seront à l'honneur

Le Mali et le Niger sont les invités spéciaux de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-SIAO) au cours de laquelle les potentialités artisanales, touristiques et culturelles des pays de l'Alliance des Etats du Sahel seront mises en valeur, selon les organisateurs de l'événement.

Tout au long du 17e SIAO, prévu du 25 octobre au 03 novembre 2024, sur le thème : « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation », les potentialités artisanales, touristiques et culturelles des trois pays de la Confédération Alliance des Etats du Sahel (AES) seront mises en exergue en présence de 3 500 exposants, 500 journalistes

et 50 acheteurs et visiteurs professionnels, selon le secrétaire général du ministère de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat, Oumarou Barro. Intervenant au cours d'une conférence de presse, M. Barro a aussi indiqué que 30 pays sont attendus à ce salon qui prévoit accueillir les exposants dans 700 stands. 45 prix seront décernés aux artisans de talents, a-t-il ajouté.

Une nouvelle plateforme digitale (e-SIAO) a été lancée le 4 septembre dernier pour faciliter l'accès des artisans, des exposants et des participants nationaux et internationaux à la réservation, à la location et au paiement des stands. « Elle contribue également à l'amélioration de la qualité des services offerts aux clients, en garantissant une tranquillité d'esprit et une sécurité des paiements en ligne », avait expliqué le ministre en charge de l'artisanat, Serge Poda. La 16e édition du SIAO s'est déroulée du 27 janvier au

5 février 2023 sur le thème : « Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations» et avait enregistré 360 223 visiteurs grand public, 3 679 exposants et partenaires, 76 médias nationaux et internationaux pour 32 acheteurs et visiteurs profession.