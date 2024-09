Afrique: Le continent est-il une injure raciale et devrait-il être rebaptisé ?

analyse

Les Africains doivent-ils être appelés "Noirs" ou la catégorisation des personnes en fonction de la couleur de leur peau est-elle une pratique raciste ? Qu'en est-il de l'Afrique ? Le nom du continent est-il une insulte raciale parce qu'il a été choisi par les explorateurs européens et basé sur le climat plutôt que sur les personnes et devrait-il être rebaptisé ?

Ce sont des questions que le spécialiste africain de la philosophie Jonathan Okeke Chimakonam évoque dans un article de recherche. Nous lui avons demandé ce que lui et son co-auteur ont conclu.

Qui a nommé l'Afrique et que signifie ce nom ?

Le nom Afrique a été donné au continent par les explorateurs, les esclavagistes et les colons européens qui sont arrivés en tant que commerçants et explorateurs dans les années 1400. Le mot "Afrique" viendrait du grec aphrike, qui signifie "sans froid", et se traduit en latin par aprica, qui signifie "ensoleillé".

D'ordinaire, les êtres humains ont l'habitude de donner des noms aux étrangers ou aux nouveaux lieux qu'ils rencontrent. C'est généralement pour pouvoir identifier ces personnes ou ces lieux. Mais l'histoire montre aussi que ces noms ces noms sont souvent péjoratifs, en raison de l'esprit de compétition malsain qui caractérise naturellement ces nouvelles rencontres.

En fait, dans de nombreux cas, ces noms sont des insultes visant à rabaisser ces personnes ou ces lieux. Par exemple, le poète grec Homère nous apprend que lorsque les Grecs ont rencontré pour la première fois les peuples d'Afrique de l'Est, ils les ont appelés aethiops ou Aithiops, ce qui signifie visage brûlé par le soleil. Les Juifs de l'Antiquité qualifiaient les personnes d'autres nations et d'autres confessions de gentils, un terme péjoratif marquant leur statut d'étrangers. Les Chinois de l'Antiquité qualifiaient les Mongols de barbares, et la liste est encore longue.

%

Parfois, l'insulte ne cible pas directement les habitants, mais fait abstraction de leur culture et leur peuple, en se focalisant sur des aspects tels que le climat pour l'Afrique et la géographie pour l'Afrique du Sud. L'aphrike fait référence au climat, l'Afrique du Sud à la géographie. Ces deux exemples ont en commun de passer sous silence les habitants, leur culture et leurs réalisations, comme si l'histoire des lieux a commencé avec celui qui l'a nommé, laissant entendre qu'ils étaient inoccupés avant leur arrivée.

Le nom "Afrique" est-il une insulte raciale ?

Le nom est un outil que nous utilisons pour identifier les objets et donner un sens au monde qui nous entoure. A ce titre, ils sont à la fois utiles et puissants. Le problème se pose lorsque certaines personnes décident d'en faire une arme, par exemple en utilisant des insultes pour dénigrer les autres. L'esclavage, le colonialisme et les idéologies raciales comme l'apartheid en Afrique du Sud illustrent l'un des pires usages de la dénomination comme insulte.

Mon co-auteur et moi-même soutenons dans notre article que le nom Afrique est une insulte raciale. Aphrike ou aprica fait référence au climat chaud du continent, peut-être de manière exagérée, avec la fausse impression que le continent est "dépourvu de fraîcheur". Si le continent est chaud et dépourvu de fraîcheur, ne pourrait-on pas y voir une allusion à la métaphore du feu de l'enfer??

Regardez le sens de aethiops. Ici, les personnes trouvées sur le continent nommé ensoleillé ou dépourvu de fraîcheur peuvent, par conséquent, être assimilées à des individus dont les visages ont été brûlés par le soleil. La déduction est que le soleil implacable a brûlé la peau des habitants. Lorsque quelque chose est brûlé ou carbonisé, nous l'appelons noir.

On peut se demander pourquoi les défenseurs du racisme scientifique dans certaines universités européennes des années 1700 et 1800, en particulier à l'université de Göttingen, en Allemagne, ont décidé de catégoriser les peuples africains indigènes avec la couleur noire, les Indiens d'Amérique avec la couleur rouge, certains peuples asiatiques avec la couleur brune, d'autres avec la couleur jaune, et les Européens avec la couleur blanche ?

Nous soutenons que ces couleurs représentent divers niveaux de dégénérescence, à l'exception du blanc, qui est considéré comme intact, pur et immaculé. De notre avis, identifier un être humain à quelque couleur que ce soit est raciste. S'identifier comme blanc, c'est rejeter les autres comme non-blancs, ce qui est du racisme indirect, et appeler quelqu'un par une autre couleur - comme le noir - est une hiérarchisation explicite des races.

L'essence du projet de catégorisation de l'humanité en fonction de la couleur était d'établir une hiérarchie raciale dans le cadre d'une tentative de défense du racisme scientifique et de justification de l'esclavage, de l'oppression et de l'exploitation coloniales.

Vous plaidez pour que le nom de l'Afrique soit changé ?

Oui, absolument. Nous pensons qu'il est inacceptable qu'un continent entier soit désigné par une insulte. Un grand nombre de pays africains, comme la Zambie (Rhodésie du Nord), le Zimbabwe (Rhodésie du Sud), le Burkina Faso (Haute-Volta), le Ghana (Côte d'Or), ont changé de nom après leur indépendance politique parce qu'il s'agissait d'insultes qui rabaissaient leur culture et niaient leurs réalisations en tant que civilisations.

Nous pensons que le continent devrait également être rebaptisé. C'est d'autant plus pertinent que le nom Afrique est associé à des termes extrêmement négatifs (qui sont similaires ou de même nature) comme aethiops et noir qui ont servi de fondement à la ségrégation raciale anti-africaine moderne en Amérique, à l'apartheid en Afrique du Sud et à l'asservissement racial continu ailleurs dans le monde.

Dans notre article de recherche, nous avons proposé de penser à un nom comme Anaesia - dérivé de deux mots Igbo-Africains, ana et esi, qui signifient terre ou lieu d'origine - pour remplacer le nom Afrique. Un nom comme Anaesia fait référence aux faits historiques concernant le continent en tant que berceau de tous les humains et où la première langue humaine a été parlée.