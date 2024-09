Ile Maurice: Prise en charge des intérêts bancaires - Clé maîtresse dans la stratégie électorale

Il n'y a plus de doute, la campagne électorale est bel et bien lancée. La dernière promesse électorale date de jeudi. En cas de victoire, a-t-il pris la peine de préciser, Pravind Jugnauth a déjà décidé que son gouvernement prendrait en charge les intérêts bancaires des prêts immobiliers, pour les 18-35 ans qui contractent un emprunt. Cette nouvelle promesse, dont les détails ne sont pas finalisés, s'inscrit dans une longue série de mesures pour l'accès au logement annoncées au fil des années par ce gouvernement.

«Tou bann zenn 18-35 an de nou Repiblik kan zot pou al pran enn loan pou aste enn terin pou konstrir enn lakaz ou bien pou al aste enn lakaz mem dapre sertenn kriter zot pa pou pey okenn lintere lor sa loan-la. Li pou enn loan a zero poursan lintere ek se gouvernma ki pou pey sa lintere-la a bann labank», a déclaré le Premier ministre jeudi à Olivia lors de la remise des clés pour 64 maisons de la New Social Living Development Ltd. Selon lui, cette mesure concernera environ 250 000 personnes.

De quels critères parle-t-il ? Y aura-t-il un plafond ? Quelles seront les modalités ? Qui sera éligible ? Quels seront les procédures ? Pour l'instant, rien n'a transpiré du côté du ministère des Finances. Cette mesure vient s'inscrire dans la lignée d'une longue série d'annonces faites depuis ces cinq dernières années par Renganaden Padayachy.

Dans le Budget 2019-20, le plafond du prix du terrain exempté de taxe d'enregistrement a été relevé, passant de Rs 2 millions à Rs 2,5 millions, sous réserve que la superficie ne dépasse pas 20 perches. Concernant l'achat de maisons, le plafond pour être exempté de taxe d'enregistrement était passé de Rs 4 millions à Rs 5 millions. Il y avait une dérogation sur ces mêmes taxes pour les prêts bancaires pour l'achat d'une maison de Rs 2,5 millions au lieu de Rs 2 millions.

Le plafond pour l'exemption de la Taxe à valeur ajoutée sur les matériaux de construction avait aussi été revu, passant de Rs 4 millions à Rs 5 millions. Ces mesures concernaient les primo-accédants. D'autres aides avaient aussi été revues. Par exemple, le Building Materials Grant Scheme était passé de Rs 60 000 à Rs 100 000 pour les familles ayant un revenu mensuel de Rs 10 000. Celles touchant Rs 15 000 avaient droit à Rs 70 000 et celles percevant Rs 20 000 obtenaient une aide de Rs 50 000.

Puis, dans le Budget 2021-22, d'autres mesures avaient été annoncées. Ceux qui achetaient une maison ou un terrain, ou qui contractaient un prêt bancaire pour cette acquisition, avaient un cash back de 5 % plafonné à Rs 500 000. Pour l'exemption de la taxe d'enregistrement, le plafond avait été revu à Rs 5 millions.

Dans ce Budget, il avait été annoncé que te gouvernement travaillerait avec les banques commerciales pour introduire un système d'hypothèque qui couvrirait 80 % des prêts au logement pour les indépendants et les employés contractuels et 100 % des prêts au logement pour les autres particuliers, mais aucune explication sur cette mesure n'avait suivi.

Ces aides avaient été maintenues lors du Budget 2022-23. Les remboursements de 5 % plafonnés à Rs 500 000 avaient été reconduits et les aides pour les dalles et le Building Materials Grant Scheme avaient été revues. Ainsi, les ménages avec un revenu de Rs 15 000 avaient eu droit à une aide de Rs 130 000 ; ceux touchant Rs 20 000 avaient eu droit à une aide de Rs 100 000 ; et ceux percevant Rs 30 000 avaient eu droit à Rs 70 000. De plus, le Housing Loan Relief Scheme avait été introduit. Les personnes ayant contracté un emprunt bancaire pour l'achat d'une maison ont reçu une allocation mensuelle de Rs 1 000. Toutes les aides ont été reconduites dans l'exercice budgétaire 2024-25, et la nouvelle promesse de Pravind Jugnauth sera applicable, selon ses dires, en cas de victoire du MSM et de ses alliés aux prochaines élections générales.