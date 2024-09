Ile Maurice: Drogue - Perpétuer l'erreur

«Errare humanum est, perseverare diabolicum.»C'est la phrase qui s'applique le mieux à la politique en matière de stupéfiants. Une répression qui ne freine ni la consommation ni le trafic et n'a pas fait ses preuves, au contraire. Mardi, un oncle et son neveu ont été condamnés à 30 et 24 ans de prison pour culture de cannabis.

Siddick Islam purge aussi 30 ans pour 1,8 kg d'héroïne. Sachant que la dangerosité de ces substances n'a rien à voir. «Les lois ne se basent pas sur la science», commente Kunal Naïk, addictologue et psychologue, expert en politiques de drogue, l'invité du podcast de cette semaine. Tant que les décisions sont prises en se basant sur la peur plutôt que sur le rationnel, on n'a pas fini d'avoir des problèmes de toxicomanie et de délinquance...

