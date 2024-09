Algérie: Béchar - La DG de la Protection civile dépêche un renfort en moyens humains et logistiques

Bechar — Un important renfort en moyens humains et logistiques a été affecté par la direction générale de la Protection civile à Bechar pour prendre part aux opérations de secours et d'interventions suite aux pluies torrentielles et inondations qu'a connue la région, a-t-on appris dimanche du directeur de l'information et des statistiques à la même direction générale.

"Il s'agit de 508 agents tous grades confondus, de 59 plongeurs spécialisés dans la recherche des victimes de noyade, de onze (11) équipes de secours et d'intervention dans des endroits difficiles, de seize (16) barques pneumatiques, de six (6) barques plates et de quatre (4) équipes cynotechniques", a précisé à l'APS, le colonel Farouk Achour.

Ces renforts qui ont entamé leurs opérations de secours et de sauvetage viennent en appoint aux 1.200 éléments de la direction locale de la PC, a pied d'oeuvre à travers la wilaya depuis le début des précipitations, inondations et crues des différents oueds de la région, a-t-il signalé.

Le directeur général de la Protection civile, le Colonel Boualem Boughlef a supervisé en personne l'arrivée de ce renfort et ce dans le but de la protection et la sécurité des citoyens et de l'organisation des différentes interventions des éléments de la PC, souligne la même source.