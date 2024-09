Cote d'Ivoire: Mairie de Koumassi - Le programme triennal 2025-2027 adopté

La mairie de Koumassi a tenu la troisième réunion du conseil municipal le 3 septembre 2024. Une réunion au cours de laquelle a été adoptée, à l'unanimité, le programme triennal 2025-2027. C'était en présence du maire Narcisse Toussaint Balley qui a présidé cette rencontre.

Six points étaient à l'ordre du jour. A savoir, la lecture et l'adoption du procès-verbal de la réunion précédente, la communication des états d'exécution des travaux et des finances pour le deuxième trimestre de l'année 2024, l'examen et l'adoption du projet du programme triennal 2025-2027.

Le secrétaire général, Youssouf Ouattara, a fait la lecture du procès-verbal qui a été adopté à l'unanimité par l'ensemble du conseil.

Prenant la parole, le maire Narcisse Toussaint Balley a souhaité la bienvenue à la nouvelle directrice des services financiers, Koné Karidioula Rosine, qui succède à N'Da Mea Arsène.

Pour son premier discours, Mme Koné a présenté les états d'exécution des recettes et des dépenses. Après sa présentation, le conseil lui a accordé le quitus.

Cette réunion a également permis à Bamba Lacina, directeur technique, de faire le point sur l'état des projets en cours, mettant en avant des avancées notables telles que l'installation de feux tricolores, la construction et réhabilitation d'écoles, ainsi que des travaux de bitumage, de pavage et d'éclairage de la voirie.

Le programme triennal 2025-2027 présenté par M. Bamba, est un ambitieux projet contenant 41 opérations dont 21 sont des reconduites d'initiatives antérieures. Ces opérations viseront à renforcer l'électrification des voies, la réhabilitation des établissements scolaires, ainsi que divers travaux d'assainissement et de drainage.

Ce programme ambitionne également d'améliorer les infrastructures et les services publics, notamment par l'équipement des centres de santé en matériel médical et l'acquisition d'engins de travaux publics.

Les efforts de l'administration municipale ont été salués par Sangaré Yacouba et Brahima Sanogo respectivement responsable des affaires économiques, financières et domaniales, et responsable des affaires culturelles et sociales.

En conclusion, la 3e réunion du conseil municipal de Koumassi marque un tournant décisif avec l'adoption de ce programme triennal, affirmant ainsi la volonté du maire Narcisse Toussaint Balley à aller encore plus loin dans l'amélioration des conditions de vie des populations.

Cette réunion a vu la participation des autorités municipales et un large public composé de chefs de communautés et de leaders d'associations, témoignant ainsi l'engagement collectif envers la vie de la commune.