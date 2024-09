Togo: Relations sino-togolaises - Un nouvel élan après la visite de Faure Gnassingbé

Le président togolais, Faure Gnassingbé, a achevé en fin de semaine une visite en Chine à l'occasion du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). Cette rencontre, qui a réuni de nombreux chefs d'État africains et les plus hauts dirigeants chinois, s'est avérée être un moment stratégique pour renforcer les liens économiques et politiques entre le Togo et la Chine.

Sur le plan économique, la visite de Faure Gnassingbé a permis de consolider les partenariats existants entre les deux pays et d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement. Le Togo a signé plusieurs accords de coopération visant à stimuler les investissements chinois dans des secteurs clés de l'économie, notamment les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, et les technologies numériques.

Les autorités togolaises ont mis en avant leur volonté de faire du pays un hub logistique et numérique de la sous-région ouest-africaine.

À cet effet, la Chine a exprimé son intérêt pour des projets d'infrastructure de grande envergure, notamment la modernisation des routes et des ports, ainsi que le développement de zones économiques spéciales qui pourraient attirer davantage d'investissements étrangers.

Des discussions ont également été menées sur la possibilité de renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie renouvelable, un secteur dans lequel la Chine possède une expertise reconnue à l'échelle mondiale.

Nouvelles perspectives pour le commerce et l'industrialisation

L'un des aspects marquants de cette visite a été l'engagement de la Chine à soutenir le Togo dans ses efforts pour diversifier son économie et accroître ses capacités industrielles.

Pékin s'est engagée à faciliter l'accès du Togo à son marché intérieur pour les produits togolais, en particulier ceux issus de l'agriculture et de l'artisanat. Cet accord ouvre la voie à une augmentation des exportations togolaises vers la Chine, ce qui pourrait réduire le déficit commercial du Togo et stimuler la création d'emplois locaux.

De plus, le président Faure Gnassingbé a plaidé pour une collaboration renforcée dans le cadre de l'initiative chinoise "la Ceinture et la Route". Le Togo, en tant que porte d'entrée stratégique vers l'Afrique de l'Ouest, pourrait jouer un rôle clé dans cette initiative, ce qui faciliterait la connectivité et les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique.

Sur le plan politique, la visite a également été marquée par un dialogue franc et ouvert entre les deux pays. Le président Gnassingbé a eu des échanges directs avec son homologue Xi Jinping et d'autres hauts responsables chinois sur des questions bilatérales et internationales. Les discussions ont notamment porté sur la coopération en matière de sécurité, de gouvernance, et de développement durable.

Le Togo a réaffirmé son soutien à la politique d'une seule Chine, tandis que la Chine a salué le rôle du Togo dans la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Cette visite a ainsi permis de renforcer la diplomatie bilatérale et d'approfondir la compréhension mutuelle entre les deux pays.