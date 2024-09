Ile Maurice: Place aux femmes et stop aux lobbies sectaires

L'émission Décryptage diffusée vendredi soir sur les plateformes numériques de l'express et sa chaîne YouTube, qui est animée par la journaliste Shelly Carpayen, ont permis au directeur des publications de La Sentinelle et observateur politique, Nad Sivaramen, de faire un plaidoyer pour l'inclusion de davantage de femmes-candidates alors que les leaders politiques finalisent leur fameuse liste de candidats selon des critères d'âge - basés entre autres sur les chiffres du recensement de 1972.

«Au lieu d'écouter les voix des socioculturels ou autres groupes de pression sectaire, il vaut mieux écouter la voix des femmes qui sont en majorité dans le pays. Quant à nous, on va minimiser les propos des socioculturels qui contribuent à balkaniser notre nation. Oui à la parité pour les candidats des prochaines législatives et un non sonore aux associations socioculturelles et autres mouvements sectaires», a martelé Nad Sivaramen.

L'émission a aussi salué le rôle des sportifs et de nos para-athlètes comme ciment. Notre super reporter Stewelderson Casimir, spécialiste du micro-trottoir, s'est rendu chez l'athlète Yovani Philippe et a discuté avec ses proches et voisins. Qui laissent éclater leur fierté d'être Mauriciens.

Santana Ponceneau s'est interessée, elle, aux marchands de rue qui opèrent au Ruisseau du Pouce. Discutant avec plusieurs personnes qui connaissent bien ce dossier, elle nous donne à voir et mieux comprendre ce sujet qui occupe l'actualité depuis plusieurs années déjà. Notre spécialiste du turf, Jonathan Chatigan, décrypte pour nous la saison hippique 2024 et la prochaine. Il situe les enjeux et donne quelques pistes de... réflexion.

%

Shelly Carpayen, soutenue par Stewelderson Casimir et Santana Ponceneau, travaille en collaboration avec nos vidéographes et responsables de studio, Patrice Lajoie et Abel Pel, pour la réalisation de Décryptage (la semaine dernière l'émission a été créditée d'au moins 60 000 vues sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram).

Kelven Tharnvithian et Olivia Edouard ont aussi participé au making of de Décryptage alors qu'Anenden Camatchee assure sa bonne diffusion et sa gestion sur nos plateformes numériques).

La rédaction vous réserve d'autres innovations au cours des prochains épisodes, au fur et à mesure que les élections approchent... Des interviews de leaders politiques et candidats et candidates ne sont pas à exclure en parallèle avec la fabrication de notre quotidien.