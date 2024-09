Tunisie: IRIE - La Manouba - Session de formation sur le contrôle de la campagne électorale

Tunis — Seize agents de l'Instance régionale indépendante pour les élections (Irie) de la Manouba, chargés du contrôle de la campagne électorale et dont les formalités de leur embauche viennent d'être parachevées, vont suivre une session de formation sur l'observation des règles relatives à la campagne électorale les lundi 8 et mardi 9 septembre.

C'est ce qu'a indiqué, dimanche, à l'agence TAP, le président de l'Irie/La Manouba, Hosni Sahbani. La campagne électorale débutera samedi 14 septembre, en Tunisie, et s'achèvera le vendredi 4 octobre. Elle démarre le 12 septembre, à l'étranger, et se termine le 2 octobre. La présidentielle se déroulera le 6 octobre 2024.

Cette session de formation, a précisé le responsable de l'Irie, sera axée sur les mécanismes de surveillance et modalités de déroulement de la campagne ainsi que sur les démarches à suivre pour remplir les procès-verbaux, actualiser les données et mettre à jour efficacement les différentes procédures et décisions.

Le contrôle des principes de neutralité de l'administration et des services publics, d'équité et d'égalité de traitement seront, également, passés en revue lors de cette formation. Par ailleurs, l'Irie/La Manouba a mis en place, dans ses locaux, un guichet unique dédié aux activités de la campagne électorale dans le but de simplifier les procédures administratives liées à ces activités.