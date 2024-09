Sénégal: Terra Africa - Famara Niassy remporte le 1er Prix du journalisme sur le traitement des changements climatiques

Dakar — Famara Niassy, journaliste à la radio Zig FM basée à Ziguinchor (sud), a remporté, samedi à Dakar le premier Prix du journalisme sur le traitement des changements climatiques initié par Terra Africa Sénégal, un projet éditorial qui vise à promouvoir des productions de qualité dans le domaine environnemental.

Niassy est lauréat pour son reportage intitulé "Solutions communautaires face aux effets du changement climatique en Casamance".

Les deuxième et troisième prix ont été remportés respectivement par les journalistes de la SEN TV Ndeye Khady Thiam et Fatou Laye Mbaye Diop.

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée en marge de l'atelier de clôture du projet Terra Africa tenu à Dakar du 4 au 7 septembre.

Terra Africa est un projet de l'Agence française de développement médias (CFI) financé par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Il a accompagné 60 journalistes et responsables de 20 médias du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée Bissau, de la Guinée et du Sénégal dans le traitement transversal des enjeux environnementaux et la production de contenus de qualité.

Ce projet de deux ans concerne aussi un programme de formation et de mentorat en journalisme de solution, d'investigation et de fact-checking, ainsi qu'une session de renforcement des compétences en matière de genre et de journalisme environnemental.

Le programme incluait aussi plusieurs sorties de terrain pour permettre aux participants de mieux appréhender les enjeux des changements climatiques.