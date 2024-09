Cote d'Ivoire: Emerse Faé (entraîneur des Éléphants) - « On va les faire craquer »

interview

Quel est l'état d'esprit du groupe avant le match ?

L'état d'esprit est bon. On a eu une bonne semaine d'entraînement même si c'était un peu court. On a bien travaillé et les joueurs ont bien répondu aux attentes du staff. On a hâte de démarrer cette nouvelle aventure. On a un titre à aller remettre en jeu et pour cela, il faut qu'on se qualifie. Ce match est très important. On est heureux également de retrouver le stade de Bouaké et le public qui nous a beaucoup apporté à la Can.

Quel est votre regard sur l'équipe zambienne ?

C'est une bonne équipe qu'on connaît. On était dans le même groupe lors des dernières qualifications même si on était déjà qualifié. Cela s'était très bien passé à domicile à Yamoussoukro où on l'avait emporté (3-1). Au retour, c'était autre chose et tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est une équipe athlétique qui sait défendre et qui est très forte en contre-attaque. On s'est préparé pour affronter ce genre d'adversaires même si on s'est sommes donné pas mal d'options parce qu'on ne sait pas dans quel état d'esprit ils vont se présenter. Il n'y a pas de match facile. On va le prendre au sérieux et attaquer pour les faire craquer et l'emporter.

Le statut de favori et de champion d'Afrique vous mettent-ils la pression ?

Non, je ne pense pas. Si on est sérieux, cela ne pèsera pas sur nous. Le fait de jouer ici à Bouaké après ce qui s'est passé contre le Mali va être une force pour nous. On n'a pas de pression négative pour ce match, au contraire elle est positive.

Quelle sera votre option offensive en l'absence de Sébastien Haller ?

J'ai plusieurs options. Oumar Diakité peut jouer en pointe et on le voit à Reims. J'ai Jean-Philippe Krasso qui est aussi un attaquant capable d'évoluer en pointe, j'ai Evan Guessand, Emmanuel Lath etc. J'ai également la possibilité d'évoluer avec deux pointes en attaque. Il n'y a pas mal d'options mais, je ne peux le dire maintenant.

Quelle stratégie comptez-vous adopter pour battre la Zambie ?

On jouera pour attaquer et pour avoir la possession. On essaie de ne pas trop jouer par rapport à l'adversaire. On veut avoir notre propre style de jeu à nous. On veut gagner pour se qualifier le plus tôt possible.

Amad Diallo pourrait-il être l'un des éléments clés de votre plan face aux Zambiens ?

On l'espère bien comme d'ailleurs tous les autres joueurs. On est content de revoir Amad Diallo en sélection comme tous les Ivoiriens. On va essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse nous apporter toute l'étendue de son talent.

