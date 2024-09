Nigeria: Au moins 52 morts après l'explosion d'un camion-citerne ans l'État du Niger

Au moins 52 personnes ont trouvé la mort le 8 septembre 2024 après l'explosion d'un camion-citerne dans le nord du Nigeria, à la suite d'une collision avec un camion transportant des passagers et du bétail, ont déclaré les secours lundi. « L'incident s'est produit lorsqu'un camion-citerne chargé de PMS (carburant) est entré en collision avec un camion-remorque chargé de voyageurs et de bétail », a indiqué un communiqué de l'Agence de gestion des urgences de l'État du Niger (Nsema). Deux autres véhicules, une grue et une camionnette, ont aussi été impliqués dans l'accident et une cinquantaine de vaches ont été brûlées vives.

C'est un accident meurtrier au Nigeria : selon les secours, plus d'une cinquantaine de personnes sont mortes dimanche, lors de l'explosion d'un camion-citerne, suite à une collision sur une route fréquentée de l'ouest du pays.

Les images de l'accident sont impressionnantes : le camion-citerne git entièrement calciné, renversé sur le bord de la route, au nord de la localité d'Agai dans l'État du Niger, à l'ouest du pays, à environ 170 kilomètres de la capitale Abuja.

La collision entre les deux véhicules, un camion plein de carburant et un camion remorque transportant des passagers et du bétail, a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon le dernier bilan des secours, 52 personnes ont trouvé la mort, un bilan revu à la hausse ce lundi matin. Des passagers de la remorque dont les premiers corps ont été enterrés dès ce dimanche. Plusieurs blessés ont aussi été acheminés à l'hôpital.

Les routes du Nigeria sont décrites comme particulièrement dangereuses en raison de leur mauvais état notamment. Les accidents sont fréquents en grande partie à cause des excès de vitesse et du non-respect du code de la route. En 2020, plus de 1 500 accidents de camions-citernes ont été répertoriés dans le pays, provoquant 535 morts et plus de 1 000 blessés, selon l'autorité fédérale de la sécurité routière du Nigeria.