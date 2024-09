Madagascar: Des jeunes défavorisés du Sud créent un opéra pour raconter un drame familier

C'est une aventure artistique hors du commun qui se joue dans le Grand Sud malgache depuis des mois. À Tuléar, près de 300 jeunes issus de quartiers défavorisés ont participé à l'écriture et à la mise en scène d'un opéra.

Une création unique réalisée en collaboration entre l'ONG locale Bel Avenir et l'association espagnole « Opéra sans frontière ». L'oeuvre, intitulée Le Rêve de Nirina, raconte le parcours d'une jeune femme, bien décidée à vivre sa vocation plutôt qu'à subir son destin choisi par ses parents. Un « rêve » qui a pris vie pour la première fois les 6, 7 et 8 septembre 2024 sous le regard d'un millier de spectateurs ébahis.

Ils ont entre 7 et 23 ans. Tous sont là pour porter haut et fort Le Rêve de Nirina, une jeune fille qui désire étudier pour devenir garde-forestière et défendre les ressources naturelles de Madagascar. Mais ses parents ont un autre plan : la marier avec son riche cousin, trafiquant de bois précieux.

« C'est un projet qui a été imaginé et créé vraiment sur mesure avec les jeunes pour répondre à la réalité de leurs problématiques locales », explique Laura Barrado, coordinatrice artistique au sein d'Opéra sans frontière.

Une tournée nationale dès 2025

« La plupart des participants viennent de foyers modestes, et sont en situation de vulnérabilité. Certains sont voués à la mendicité, voire à la prostitution. Ce projet d'opéra leur apporte l'opportunité non seulement de rencontrer des professionnels, de découvrir de nouveaux métiers, mais aussi d'utiliser l'art et le théâtre pour réfléchir et s'exprimer autrement », ajoute-t-elle.

La partition mélange des sonorités propres aux airs traditionnels malagasy et des musicalités plus européennes.

Sur scène, donnant la réplique à des chanteurs lyriques professionnels qui se sont produits sur les scènes du monde entier, Georginah Nomenajanahary, interprète superbement le personnage de Nirina : « Pour moi, c'est vraiment quelque chose de "Wahou ! Wahou !". Parce que c'est la toute première fois de toute ma vie que je chante un opéra ! Avant, je ne faisais que du gospel, mais là, c'est du chant avec des amplitudes vocales très variées, plus du théâtre, plus une scénographie. C'est incroyable de vivre cette expérience avec mes camarades. En plus, je joue le rôle principal ! Je suis très heureuse ! »

Une aventure qui ne fait que démarrer : une tournée nationale est prévue dès 2025.