Ile Maurice: Son collègue interrogé

Le drame s'est déroulé dans la nuit de vendredi au poste de police de Belle-Mare. Une policière de 24 ans a tenté de mettre fin à ses jours. Cet incident tragique a bouleversé ses proches et amis. La jeune femme, récemment affectée à ce poste, s'est infligé une blessure par balle à la poitrine avec son revolver de service, dans les toilettes du poste. Depuis 2012, au moins dix policiers ont utilisé leur arme de service pour se suicider ou ont tenté de le faire.

L'alerte a été donnée vers 18 h 30 par un supérieur, qui a découvert la policière grièvement blessée, son revolver chargé de cinq balles gisant près d'elle. Ce dernier l'a immédiatement conduite à l'hôpital Sir Anerood Jugnauth, à Flacq, où elle a été prise en charge par le personnel médical. Selon les premiers rapports, elle s'est tiré une balle dans la poitrine. La victime a été rapidement transférée en salle d'opération pour une intervention chirurgicale d'urgence, au cours de laquelle la balle a pu être extraite avec succès. Elle se trouvait hier aux soins intensifs et, selon les médecins, hors de danger et dans un état stable.

Immédiatement après l'incident, les autorités ont sécurisé les lieux. Le revolver de service, toujours chargé de cinq balles de calibre 0,38, a été saisi par les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT). Des officiers du Scene of Crime Office, dont un expert en balistique et un photographe, ont été dépêchés sur place pour effectuer des relevés et collecter des preuves.

Un policier, ami proche de la jeune femme, a été interpellé dans la nuit de vendredi. Il a été interrogé par les éléments de la Criminal Investigation Division de Trou-d'Eau-Douce. Ce jeune homme est soupçonné de faire chanter la jeune femme. Il serait en possession d'une vidéo intime d'elle et utilisait cela pour lui soutirer de l'argent. De plus, il est soupçonné de l'avoir frappée à plusieurs reprises. Le suspect, qui a rejoint la force policière en 2019, a nié les allégations de sextorsion qui lui sont reprochées et il a été autorisé à rentrer chez lui.

La police suspecte que c'est la crainte que le policier ne mette à exécution ses menaces qui aurait poussé la jeune femme à tenter de mettre fin à ses jours. Les enquêteurs attendent l'aval du médecin traitant pour procéder à son audition. La relation toxique entre les deux protagonistes, marquée par des violences et pressions psychologiques, est désormais au coeur de l'enquête. La police continue de recueillir des témoignages et d'examiner les éléments pour faire la lumière sur cette affaire.

La jeune policière, âgée de 24 ans, avait rejoint la force en juillet 2021 et venait d'être affectée au poste de Belle-Mare en octobre 2023. Résidant dans cette localité, elle était considérée comme une recrue prometteuse dans la police.