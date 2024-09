Afrique: Jeux paralympiques - L'Algérie devient la reine des médailles en Afrique, devant la Tunisie

Le rideau a été tiré sur les Jeux paralympiques de Paris dimanche 8 septembre. À l'heure du bilan, sur les 42 pays africains engagés, 10 ont remporté des médailles, dont Maurice, pour la toute première fois de son histoire. Sans trop de surprises, les nations d'Afrique du Nord sont les mieux classées.

Les supporters algériens peuvent faire la fête après des Jeux paralympiques historiques. Par rapport à Tokyo, les sportifs Fennecs arrivent en effet devant les Tunisiens au tableau des médailles africaines. Et une 25ème place au classement général pour 11 médailles dont six en or.

Le pays égale sa meilleure performance, qui datait d'Athènes en 2004, grâce à une belle moisson en athlétisme : 7 médailles dont 4 en or, et une grande première en canoë grâce à Brahim Gendouze, titré sur 200 mètres. Tout simplement la première médaille et le premier titre africain dans la discipline aux Paralympiques.

Juste derrière l'Algérie, la Tunisie pointe à la 27ème place avec cinq titres dont deux pour Raoua Tlili, athlète de petite taille en lancer du poids et du disque.

Sénégal, Cameroun, RDC, bredouilles

Le Maroc a lui raflé 15 médailles, meilleur total africain, mais seulement trois en or, majoritairement en athlétisme aussi. Le Nigeria suit grâce à ses haltérophiles et grâce à Mariam Bolaji, en bronze au badminton, premier podium de l'histoire pour le continent, tous Jeux confondus.

Suivent l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, la Namibie, le Kenya. Mais aussi Maurice, qui débloque son compteur grâce à Yovanni Philippe dans la catégorie d'efficience intellectuelle et relationnelle en bronze sur 400 m. En revanche, le Sénégal, le Cameroun ou la RDC attendent toujours leur premier podium. Au total, 30 pays d'Afrique n'ont jamais remporté de médailles aux Paralympiques.