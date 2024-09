Congo-Kinshasa: Est du pays - Le gouverneur du Sud-Kivu veut accentuer la lutte contre l'exploitation illégale des minerais

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le gouverneur du Sud-Kivu a dressé ce 8 septembre 2024 à Bukavu un premier bilan de sa lutte contre la corruption et l'exploitation illégale des minerais dont cette province regorge. Jean-Jacques Purusi, qui a pris ses fonctions en juin, assure pouvoir récupérer beaucoup plus que les 2,6 millions de dollars collectés en juillet-août.

En République démocratique du Congo (RDC), le gouverneur du Sud-Kivu réaffirme sa détermination à lutter contre la corruption et l'exploitation illégale des minerais. Sa récente décision de suspendre momentanément l'exploitation illégale des minerais a permis au gouvernement provincial de renflouer les caisses du trésor public en moins de 100 jours.

Le professeur Jean-Jacques Purusi l'a dit dimanche lors d'une cérémonie organisée pour les administrés, au stade la Concorde, de Bukavu.

« Détecter les tricheurs, parce qu'il y en a beaucoup, et les mettre hors d'état de nuire »

Devant des milliers de personnes venues l'écouter, le gouverneur dit avoir trouvé uniquement 195 000 dollars dans les comptes du trésor public lorsqu'il a pris ses fonctions fin juin dernier. Depuis son coup de collier, les chiffres sont à la hausse, a-t-il assuré : « Nous avons mobilisé au mois de juillet 1,1 million et au mois d'août 1,5 million de dollars. Donc, au total, 2,6 millions de dollars et nous pensons que c'est insignifiant. Notre but, c'est d'aller au-delà et de détecter les tricheurs, parce qu'il y en a beaucoup, et de les mettre hors d'état de nuire. »

La lutte contre l'exploitation illégale des minerais a permis de renflouer les caisses de l'État. Jean-Jacques Purusi affirme avoir le soutien du président de la RDC Félix Tshisekedi, et dit pouvoir faire encore mieux : « La province du Sud-Kivu est 14 fois plus riche que la province du Lualaba. Une entreprise étrangère, qui exploite correctement ou illégalement, génère 20 millions de dollars par mois. Une seule ! Quand nous avons fermé ces entreprises, on s'est rendu compte que, alors qu'on s'attendait à une cinquantaine ou à une centaine, c'étaient 540 entreprises qui se sont présentées ! »

Sammy Jean Takimbula, vice-président de la société civile du Sud-Kivu, salue cette mise au point, deux mois après l'arrivée du gouverneur : « J'apprécie bien l'idée du gouverneur. Nous aimerions que ce genre de meeting soit récurrent. »

Le gouverneur du Sud-Kivu précise que les fonds collectés grâce aux taxes seront réinjectés dans des projets territoriaux afin de booster le développement des zones reculées.