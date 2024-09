Sénégal: La fête nationale de la Catalogne célébrée à Dakar pour rapprocher les peuples sénégalais et catalan

Dakar — La fête nationale de la Catalogne, célébrée le 11 septembre de chaque année, constitue un moyen pour le gouvernement de cette région autonome d'Espagne de rapprocher les peuples sénégalais et catalan, a expliqué son délégué en Afrique occidentale, Xavier Calderon Raya.

"On voudrait, à travers cette célébration, être un pont et rapprocher notre société à la société dakaroise, mais aussi sénégalaise et expliquer un peu qui sommes nous", a-t-il déclaré, en marge de la cérémonie marquant la célébration de cette fête, ce week-end, à Dakar.

Au cours de l'événement, la délégation a présenté une exposition de la culture populaire catalane avec 30 photographies, une dégustation gastronomique catalano-sénégalaise, ainsi qu'un concert.

Des artistes, musiciens et DJ, notamment le multi-instrumentiste, compositeur et poète Mu Mbana de la Guinée Bissau, Maguette Dieng Mbodj du Sénégal et l'auteur compositrice barcelonaise Stela Nur, ont agrémenté la soirée.

Dans un entretien avec l'APS, le délégué catalan a indiqué que l'idée était de faire une exposition visant à expliquer des traditions culturelles très propres à la Catalogne, lesquelles ne se retrouvent, selon lui, ni en Espagne, ni en France, ni dans d'autres pays du monde.

%

" (...) J'imagine que beaucoup de monde ont vu les tours humaines, les châteaux humains, n'est-ce pas ? C'est une chose typiquement catalane, un peu une métaphore, car il y a des gens très petits, des gens très grands (...) ", a-t-il expliqué.

Il a également évoqué la présence de tableaux montrant les traditions colorées de la Catalogne, le feu ou encore le moyen âge, tout en magnifiant les vingtaines d'années de coopération entre le gouvernement catalan et le Sénégal.

Grâce à cette coopération, déclare-t-il, la délégation a échangé avec le ministère de l'Agriculture sur les possibilités de dépêcher une mission en Catalogne. Cela permettra d'évoquer avec la diaspora sénégalaise, les possibilités pour elle de venir investir dans ce domaine.

" (...) la dernière semaine, j'étais avec la ministre de la Culture, et on aimerait faire beaucoup de choses dans le domaine culturel, mais aussi sportif. On est en train de parler avec le football club Barcelone, voir la possibilité qu'ils arrivent ici (...)", a-t-il fait valoir.

Depuis 1886, la fête nationale de la Catalogne est célébrée le 11 septembre de chaque année.

Elle commémore la dernière défense de Barcelone avec la "Diada Nacional de Catalunya", qui devient symbole national lors de l'adoption du Statut d'autonomie.