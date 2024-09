Ile Maurice: John Mick Martingale retrouvé mort à la prison de Beau-Bassin

John Mick Martingale, 32 ans, en détention provisoire pour trafic de drogue, a été retrouvé mort aux petite heures du matin, dimanche 8 septembre, à la prison de Beau-Bassin. Il est soupçonné d'avoir tenté de faire passer de la cocaïne, estimée à Rs 44 millions, à travers deux passeuses ukrainiennes. Mariia Peresolkina, actrice et influenceuse de 26 ans, et sa compatriote Olena Levina, âgée de 30 ans, avaient été arrêtées en octobre 2022 alors qu'elles débarquaient d'un vol d'Air Belgium pour des vacances.

Les Ukrainiennes avaient dénoncé John Mick Martingale. Mariia Peresolkina, qui s'était réfugiée en Belgique lors de la guerre, aurait fait la connaissance du cuisinier, travaillant à l'étranger. Elle avait révélé que le Mauricien originaire de Curepipe lui avait payé ses billets et l'avait convaincue de transporter une bouteille de gin et une bouteille de vin dans sa valise, prétextant qu'il n'avait plus de place dans la sienne. Mariia Peresolkina a donné naissance à une fille pendant sa détention à la prison des femmes.

Contradiction des enquêteurs

Cette affaire a connu des rebondissements en cour. Un témoignage vague de l'enquêteur, une contradiction entre la valeur de la drogue déclarée par l'ex-investigateur comme étant de Rs 1 200 000 et la valeur déclarée par le nouvel enquêteur comme étant de Rs 44 886 000 et un manque de preuves par rapport au risque de récidive, de manipulation des preuves et d'ingérence avec les témoins et autres suspects. Ce sont les facteurs qui avaient contribué à la remise en liberté d'un cuisinier.

%

John Mick Martingale, qui est représenté par Me Sanjeev Teeluckdharry. Il avait eu à payer deux cautions de Rs 300 000 chacune, soit un montant total de Rs 600 000, et signer une reconnaissance de dette, le 5 janvier de cette année, devant la Bail and Remand Court. Son avocat déplore des incohérences sur le contenu saisi alors que la police dit avoir saisi de la cocaïne, les bouteilles contenaient un liquide blanchâtre.

Le Directeur des poursuites publiques (DPP) avait fait appel de sa libération sous caution, puis a retiré son appel et déposé l'affaire principale devant la cour d'assises. John Mick Martingale a de nouveau demandé une libération sous caution, mais celle-ci a été reportée. Lors de sa précédente comparution aux assises, le juge avait déclaré qu'il envisagerait la libération du suspect le 7 octobre, en tenant compte de la décision de la BRC et du retrait de l'appel.

Décès suspect

Me Sanjeev Teeluckdharry compte réclamer une enquête judiciaire sur ce décès en prison qu'il trouve suspect. L'autopsie pratiquée par le Dr Ananda Sunnassee a conclu que le détenu est mort d'une asphyxie due à la pendaison.