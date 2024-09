Ile Maurice: Cadeaux à gogo

Depuis le discours du Budget 2024-25 en juin, le gouvernement semble s'être lancé dans une véritable distribution de cadeaux pour séduire la population. Les maintes allocations à travers la Mauritius Revenue Authority (MRA) ont été les premières annoncées. Mais ce n'est pas tout.

Depuis quelques semaines, la stratégie du gouvernement se précise avec des gestes politiques marqués. Le Premier ministre avait déclaré en décembre 2023 : «Momem Per Nwel. Mo ena boku kado pou distribie...» Et cette année encore, Pravind Jugnauth s'est transformé en véritable Père Noël avant l'heure, en multipliant les annonces à chaque sortie et en glissant dans sa hotte, une série de nouvelles mesures avantageuses. La dernière datant de jeudi est le prêt logement à zéro intérêt aux jeunes de 18 à 35 ans.

Autant de gestes vus comme une volonté de choyer le peuple à la veille des élections mais il reste à voir si ceux-ci seront suffisants pour assurer un soutien continu au gouvernement. Revenons sur ces mesures et allocations.

«School Allowance» mensuelle de Rs 2 000 aux enfants de 3 à 10 ans

Cette mesure concerne quelque 80 000 familles et passe aussi par la MRA. Depuis juillet, les enfants âgés de 3 à 10 ans bénéficient d'une somme mensuelle de Rs 2 000 versée sur un compte bancaire au nom de l'enfant ou un compte joint avec un de ses parents. Les revenus des parents ne sont pas pris en compte.

Serviettes hygiéniques aux filles des Grades 6 à 13

Le ministère de l'Éducation a mis en place une formule pour la distribution de serviettes hygiéniques dans les quatre zones éducatives. Les filles des Grades 6 à 13 dans les établissements primaires et secondaires sont concernées.

Paiement des frais d'examen du SC et du HSC pour les «repeaters»

Les élèves qui redoublent leur School Certificate (SC) et Higher School Certificate (HSC) n'auront plus à payer les frais d'examens. Cette nouvelle mesure s'applique à ceux qui prennent les examens en cette fin d'année.

Déduction fiscale de Rs 60 000 par enfant dans une école privée payante

Pour bénéficier de cette exemption de l'impôt sur le revenu, les employés dont les enfants fréquentent une école privée peuvent déjà déclarer cette information dans leur Employee Declaration Form (EDF).

Subvention de Rs 3 000 aux femmes enceintes

Les futures mères reçoivent désormais une subvention mensuelle de Rs 3 000 - une fois les six examens médicaux obligatoires effectués - jusqu'à l'accouchement. La MRA versera l'allocation pendant les neuf mois, après le feu vert du ministère de la Santé.

«Maternity Allowance» mensuelle de Rs 2 000

Pendant neuf mois, à partir de la 28e semaine de grossesse - première moitié du septième mois - les futures mères ont droit à une allocation de Rs 2 000 jusqu'à six mois après l'accouchement pour faire face aux coûts médicaux et pour s'acheter des nutriments et des suppléments.

Forfait Internet aux jeunes de 18 à 25 ans

Quelques 100 000 jeunes âgés de 18 à 25 ans sont éligibles à un accès gratuit à l'internet mobile depuis le 1er septembre. Ils devront s'inscrire auprès de la MRA avec une carte Sim à leur nom pour profiter de ce service.

Relativité salariale Le 9 août, le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, a annoncé plusieurs augmentations salariales dans les secteur public et privé. Une allocation intérimaire de 5 % est accordée aux fonctionnaires, allant de Rs 500 à Rs 2 000, à compter de juillet 2024, en attendant le rapport du PRB prévu en 2026. Dans le secteur privé, la révision salariale touchera 197 042 travailleurs, dont 106 590 verront leur salaire augmenter de Rs 2 925 dès juillet, pour corriger les distorsions créées par la hausse du salaire minimum. Cependant un mois après l'annonce du ministre, les Remunerations Orders n'ont toujours pas été gazetted et les employés du privé n'ont toujours pas reçu cette augmentation sur leurs salaires d'août. Les entreprises, qui craignent le poids financier d'une telle mesure, attendent toujours la publication officielle pour procéder aux augmentations promises.

Rapport PRB avec effet rétroactif

Le 20 août, lors de l'inauguration de l'hôpital Sir Anerood Jugnauth à Constance, le PM a annoncé que le rapport du PRB sera applicable avec effet rétroactif à partir de janvier 2025. Ainsi, les fonctionnaires recevront un boni de fin d'année basé sur le salaire défini dans le rapport et le paiement de toute augmentation pour les 12 mois écoulés.

Nouveau système de compensation aux policiers

Le 26 août, à la cérémonie des promotions des policiers, Pravind Jugnauth a annoncé l'introduction d'un Risk Compensation Scheme destiné aux policiers se blessant ou perdant la vie dans l'exercice de ses fonctions. Ce plan prévoit, en cas de décès, que sa famille reçoive une compensation de Rs 3 millions au lieu des six années de salaire actuelles. La Pension's Act sera amendée afin que les familles de policiers décédés, qui comptaient moins de 10 ans de service, perçoivent une compensation de 20 mois de salaire. Les policiers se blessant en service auront droit à une compensation pouvant atteindre Rs 400 000, dépendant de leur degré d'incapacité.

Prêt logement sans intérêt aux 18 à 35 ans dans le prochain mandat

Lors d'une cérémonie marquant la livraison de 64 maisons de la New Social Living Development Ltd à Olivia jeudi, le PM a promis un prêt logement auprès d'une banque à zéro intérêt pour l'achat d'une maison ou d'un terrain destiné à la construction d'un logement pour les jeunes de 18 à 35 ans, s'il est reconduit au pouvoir. Cette mesure, censée bénéficier à plus de 250 000 personnes, suscite cependant des critiques croissantes. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la raison de cette restriction d'âge alors que le marché du logement concerne également les plus de 35 ans.

Car après des années d'études, les citoyens mettent du temps à se stabiliser financièrement et par conséquent, ils pourraient avoir besoin d'un soutien pour acquérir une maison bien au-delà de 35 ans. L'application restrictive semble injuste pour ceux qui, bien que légèrement plus âgés, sont confrontés à des défis économiques similaires.