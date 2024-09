Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Le Brésil veut instaurer un programme de lectorat au pays

Lors de la soirée commémorant le 202e anniversaire de l'indépendance de son pays, le 7 septembre à Brazzaville, l'ambassadeur de la République fédérale du Brésil au Congo, Renato Soares Menezes, a annoncé la mise en place d'un nouveau programme pour renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'éducation et de la formation.

« Notre apport au savoir de la jeunesse congolaise se poursuit dans le cadre de la promotion de la langue portugaise et de la culture brésilienne. Le Brésil veut proposer l'instauration d'un programme de lectorat, et n'attend que la confirmation du gouvernement congolais », a déclaré l'ambassadeur du Brésil dans son mot de circonstance prononcé en présence du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, représentant le gouvernement congolais, des ambassadeurs accrédités au Congo, et de plusieurs autres invités de marque.

D'après le diplomate Renato Soares Menezes, le programme de lectorat sera animé dans l'une des universités par un professeur en provenance du Brésil. Il sera pris en charge par le gouvernement brésilien en échange d'une contrepartie congolaise.

Toujours dans le domaine de la formation, l'ambassadeur a également rappelé qu'elle s'étend jusqu'au niveau de la coopération militaire avec les programmes d'enseignement professionnel maritime pour citoyens et d'opérations de paix navale de la marine brésilienne.

Au niveau de l'éducation et de la formation, l'ambassadeur a rappelé la mise en place des programmes étudiants-convention de premier et deuxième cycle. Ces programmes d'études sont offerts par le gouvernement brésilien dans le cadre de l'accord culturel, scientifique et technologique signé entre le Brésil et le Congo. Ils offrent l'opportunité aux jeunes étudiants congolais de faire des cours de graduation gratuits dans les différentes universités du pays.

« Le président de la République du Congo, son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, dans son élan de propulser la jeunesse congolaise, a décrété l'année 2024, année de la jeunesse. Le Brésil l'accompagne dans cette vision à travers la formation des jeunes étudiants congolais dans différentes disciplines et universités brésiliennes. Cette année, nous avons battu le record en Afrique avec un total de 121 étudiants congolais admis audits programmes d'études », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, l'ambassadeur Renato Soares Menezes a souligné la synergie entre le Brésil et le Congo, étant donné leurs origines africaines. « Ces liens fraternels se sont fortifiés avec notre diplomatie des années quatre-vingts et les visites présidentielles réciproques... », a-t-il dit.

Il a aussi parlé de la lutte que le Brésil et le Congo mènent dans la poursuite des objectifs de développement durable. Dans ce sens, le diplomate brésilien a salué l'engagement du Congo dans la lutte contre le changement climatique à travers l'organisation, en juillet dernier, de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, sans oublier la tenue à Brazzaville, en octobre 2023, du sommet des trois bassins tropicaux.

Dans son discours, Renato Soares Menezes a aussi cité l'apport du Brésil dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la famine, la coopération militaire, la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, l'aide humanitaire, la coopération culturelle, etc.

La soirée commémorative de la fête nationale du Brésil a été agrémentée par le duo Savio et Cecilia, accompagné de la chanteuse congolaise La Pie d'Or.