Afrique: Défense des consommateurs - Le plaidoyer de l'O2CD pour la mobilisation des ressources

Créé en 2013, l'Observatoire congolais des droits des consommateurs(O2CD) fait face à de nombreux défis, dont la mobilisation des ressources financières et techniques et la méfiance des pouvoirs publics. Son secrétaire exécutif, Mermans Babounga, s'est adressé aux partenaires à ce sujet, à l'occasion du 21e Forum panafricain sur la protection du consommateur.

Le forum organisé du 5 au 7 septembre à Lomé, au Togo, par l'Union africaine des consommateurs (UAC), sous le patronage du président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, a permis de réunir les principaux défenseurs des consommateurs du continent. L'objectif de la rencontre était d'identifier des stratégies efficaces au niveau national et continental en vue de contribuer à l'accélération de la mise en oeuvre effective du Marché unique du transport aérien africain (Mutaa) et au renforcement de la Régulation des télécommunications en Afrique.

« Renforcer la satisfaction des utilisateurs des services du transport aérien et des télécommunications pour une meilleure connectivité aérienne et numérique » a été la thématique centrale de ces assises. Les participants ont été outillés sur le Mutaa et la Régulation des télécommunications et ont échangé autour des stratégies visant à renforcer le rôle des organisations de consommateurs dans la régulation du secteur des télécommunications et du transport aérien en Afrique ; ainsi que sur la mobilisation des partenaires et le réseautage des organisations de consommateurs membres de l'UAC.

Onze ans après son déploiement, l'O2CD s'active pour la mobilisation des ressources afin d'assurer le financement durable de ses activités au Congo. Devant ses pairs africains, Mermans Babounga a décliné la vision de l'observatoire qui se positionne comme « l'association de référence dans le pays », à travers la promotion des droits des consommateurs et la documentation des plaintes de la population.

L'O2CD projette plusieurs initiatives sur le terrain. « Il s'agit de faire reconnaître l'observatoire comme interlocuteur valable dans le cadre de concertations de haut niveau ; d'aboutir à la signature d'un accord-cadre sur l'opérationnalisation du projet d'élaboration et d'adoption d'une charte du patient grâce à l'appui de l'ambassade de France ; et de positionner l'O2CD comme prestataire de services auprès de certains professionnels par la réalisation des enquêtes de satisfaction client (enquêtes mystères) et l'éducation des consommateurs », a expliiqué Mermans Babounga.