Congo-Brazzaville: Camp de vacances - Des activités ludiques promeuvent les compétences de jeunes écoliers

La Fondation Solidaire universelle a clos, le 7 septembre à Brazzaville, les activités de la troisième édition du camp de vacances organisée pour encourager les enfants à découvrir leurs nouvelles passions et à développer leurs compétences insoupçonnées.

Au cours du camp de vacances, les enfants se sont amusés autour d'une série d'activités dont les arts, les jeux, le sport et bien d'autres. Repartis en différents groupes, ils ont eu également de rencontres en dehors de leur cercle familial, de façon encadrée.

Ce camp de vacances s'est distingué, en effet, par son objectif inclusif en offrant des activités enrichissantes non seulement aux enfants des écoles locales mais également aux orphelins militaires. L'initiative avait aussi prévu des moments de réflexion et de partage permettant aux enfants de renforcer la confiance en eux et leur sens de la communauté. Des jeux ont permis de développer des compétences globales, mentales, émotionnelles et physiques qui aident à acquérir ou à modifier certaines attitudes et comportements, afin d'améliorer la capacité de résilience à long terme : estime de soi, confiance en soi, sentiment de sécurité et de cohésion.

« Nous travaillons avec l'État parce qu'il y a certaines actions qu'il n'arrive pas à résoudre dans les quartiers éloignés. Ce camp de vacances est un programme éducatif et de loisirs qui permet aux enfants de ne pas rester chez eux durant la période des vacances, parce que pendant cette période de vacances, les enfants sont maltraités d'une façon ou d'une autre, et ils apprennent des mauvaises choses. Nous avons réuni des enfants de divers horizons et des orphelins militaires, puisque nous travaillons avec la défense militaire, nous avons réuni des enfants du quartier Nkombo et ceux du complexe scolaire Monde Emonaya », a indiqué Axence Meg Jim Nguié Monafi, promotrice de la fondation Solidaire universelle.

Ce camp de vacances a réuni enfants et familles dans une atmosphère conviviale. Cette année, l'événement a été particulièrement significatif, favorisant le bien-être et l'épanouissement des jeunes souvent confrontés à des défis particuliers. « Je suis venu pratiquer plusieurs activités sportives comme le football, la natation, le basketball, etc. J'ai pu obtenir le certificat et deux dictionnaires de français. Il y a eu aussi des ateliers de journalisme et de théâtre », a expliqué Chrinovie Ngongolandi, élèves en classe de sixième.

D'autres participants ont eu l'occasion de s'imprégner dans une variété d'activités pédagogiques et ludiques allant des ateliers créatifs aux jeux sportifs, tout en recevant un soutien moral et éducatif. Au-delà de ces ateliers, ils ont reçu des certificats ainsi que des kits scolaires et les meilleurs de chaque catégorie ont été primés.

Signalons que la réussite de cette édition témoigne l'engagement des organisateurs à promouvoir l'égalité des chances et partager des expériences enrichissantes à tous les enfants, indépendamment de leur situation sociale. Les organisateurs ont profité de l'occasion pour exprimer leur gratitude envers les parents et partenaires qui ont contribué au succès de cette initiative, et envisagent déjà de futurs projets pour continuer à soutenir les enfants.