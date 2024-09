Madagascar: Signature de deux MOU avec Huawei « Digital Rural + » - Le président Andry Rajoelina a visité samedi le siège de la société Huawei à Beijing

Une journée mémorable. Avant de prendre le vol pour la province de Hunan samedi dernier en début de soirée, où il a été accueilli avec les honneurs, le président Andry Rajoelina a clôturé son déplacement à Beijing, la capitale chinoise par une visite du siège central de la société Huawei.

Une visite qui marquera à jamais l'histoire de la coopération entre l'Etat malgache et cette société connue parmi les leaders mondiaux dans le domaine de l'innovation technologique. Il a été accueilli à son arrivée sur les lieux par Leo Chen, Vice-président de Huawei. Le numéro Un malgache figure désormais parmi les dirigeants ayant pu visiter le Musée technologique de Huawei.

Une forteresse abritant tous les gadgets et exploits qui servent à démontrer que le futur de l'humanité repose sur l'innovation technologique et la digitalisation. Raison pour laquelle le président Andry Rajoelina a décidé d'inscrire la digitalisation parmi les priorités de sa Politique Générale de l'Etat. PIB 4,2. Samedi, deux mémorandums d'entente ont été signés entre l'Etat malgache et la Société Huawei, consolidant un partenariat stratégique en vue d'un déploiement d'infrastructures numériques essentielles à Madagascar.

Ces accords prévoient le développement du réseau national de fibre optique et la création d'un cloud national qui poseront les bases d'une gouvernance digitale plus performante. Une initiative visant à connecter les zones rurales les plus reculées grâce au programme « Digital Rural + », tout en développant des solutions d'éducation à distance pour promouvoir l'équité dans l'accès au savoir.

Le premier MOU prévoit la mise en oeuvre du projet pour l'électrification et l'accès à la connectivité Internet du monde rural malgache, tandis que le second concerne l'accès équitable à une éducation et enseignement de qualité pour tous, par la connectivité à internet et l'accès aux technologies numériques des écoles et des universités.

Ce projet vise à donner une chance équitable à tous les enfants à travers le pays par l'enseignement à distance, l'utilisation des technologies numériques comme les tableaux interactifs, ainsi que l'accès aux ressources didactiques et bibliographiques. Outre l'augmentation de la couverture nationale du réseau Internet et les nouvelles technologies, ces projets serviront aussi à étendre les infrastructures numériques essentielles jusque dans les brousses.

Pour cette coopération, Huawei vise à apporter sa contribution dans l'amélioration des conditions économiques de la population malgache. En effet, d'après les explications, une fois lancés, ces programmes vont accroître le PIB de Madagascar jusqu'à 4,2% grâce à la croissance de l'accès à Internet et à la digitalisation. Lors de cette visite, le président Andry Rajoelina a discuté par visioconférence avec les employés de Huawei à Madagascar.