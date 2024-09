Afrique de l'Est: Cyclisme - Aurélien de Comarmond 2e de l'étape et du général

La sélection mauricienne réalise une bonne entame sur le Tour cycliste Antenne Réunion. Après avoir pris la deuxième place du prologue par équipes, samedi, au vélodrome -Gabriel- Chéfiare, Aurélien de Comarmond et William Piat ont fait partie de l'échappée décisive, hier dimanche 8 septembre, à l'occasion de la première étape entre Saint-Denis et Saint-Benoît. Nos deux représentants prennent les deuxième et huitième places respectivement dans le même temps que le vainqueur, Aurélien Costeplane.

Il y avait 115 kilomètres à parcourir lors de cette étape tracée entre le vélodrome Gabriel-Chéfiare à Saint-Denis et Saint-Benoît. Elle se déroulait dans les parties nord, nordouest et nord-est de l'île avant de se terminer dans l'est et était assez vallonnée. Il y avait deux prix de la montagne répertoriés, Sommet La Plaine au km 30,2 (2e catégorie) et Sommet Franche Terre au km 78,6 (3e catégorie).

Une échappée est partie assez tôt dans la course. « Nous avons failli être piégés, mais nous avons réagi à temps avec William (Piat). Le parcours était vallonné et il y avait du vent», confie Aurélien de Comarmond. Les deux leaders désignés de la sélection nationale parviendront à faire la jonction avec les hommes de tête.

La victoire d'étape se jouera entre huit coureurs et c'est Aurélien Costeplane qui lancera le sprint. Le Français de l'équipe OCF Legend Wheels résistera à la remontée d'Aurélien de Comarmond. Le tiercé est complété par Olivier Leroy de la première équipe du Club cycliste Saint-Louisien (CCSL), alors que William Piat prend la huitième place. Tous sont crédités d'un chrono de 2h41:02. Le peloton arrive avec plus de deux minutes de retard et on y retrouve Jeremy Raboude (25e) et les autres membres de la sélection, Noah Ong Tone (55e), Toréa Célestin (58e) et Hanson Matombé (63e). Quant à Lucas Froget, qui évolue au sein de l'équipe française de Haute-Savoie, il s'est retrouvé relégué à plus de 7 minutes !

«C'est sûr que j'aurais bien aimé gagner l'étape mais prendre le maillot jaune aussi tôt n'était sans doute pas idéal. Je suis content du résultat et de la façon dont les gars roulent. C'est un vrai travail d'équipe. On évolue sans pression. Ce qui est bien aussi c'est que William et moi nous avons pris deux minutes d'avance sur la plupart des adversaires et je crois que c'est le scénario parfait. Maintenant, il faudra demeurer vigilants lors des étapes à venir parce que le Tour de la Réunion reste une course compliquée où il est facile de se faire piéger», ajoute Aurélien de Comarmond.

Aujourd'hui, place à la deuxième étape longue de 133 km avec départ et arrivée à Bras-Panon. La principale difficulté sera la montée de la Rivière de l'Est (PM1) au km 108. S'agissant du Tour des cadets, il y avait 50 kilomètres à effectuer lors de la première étape, hier, entre Saint-Denis et Saint-Benoît. Lors du prologue inaugural, les Mauriciens se sont bien débrouillés surtout Henri Rouillard, deuxième derrière le Réunionnais Damien Vassor, alors que Jahmie Louis et Thomas Harel finissent 3e et 4e.

Hier, Vassor a, certes, conservé son maillot de leader mais les Mauriciens sont demeurés dans le coup. Denito Justine finit 3e, Jahmie Louis 7e, Thomas Harel 10e et Henri Rouillard 12e. Samuel Baptiste, qui en est à son baptême du feu sous les couleurs de la sélection, est un peu en retrait, à un peu moins de 4 minutes. La deuxième étape est prévue pour ce mercredi.