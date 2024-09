Ile Maurice: Un rendez-vous marqué pour la cause sociale

Le CIEL Ferney Trail 2024, qui aura lieu le samedi 14 septembre, s'annonce unique à plus d'un titre : dans sa dimension sportive et de loisirs comme dans celle du soutien social qui fait partie de l'ADN de cet événement. Le record d'inscriptions a, en effet, encore été battu cette année : Près de 4 100 enregistrements ont été reçus au total sur les quatre courses - C-Care 35 km, Bank One 18 km, CIEL 10 km et Sunlife 5 km Fun Run.

Le soutien du CIEL Ferney Trail à des causes sociales prend aussi une autre dimension, avec l'aide apportée à trois projets différents : autonomisation des femmes et protection de l'environnement naturel grâce à l'agriculture durable, don d'une joëlette pour les personnes porteuses de handicap et promotion du sport comme vecteur d'encadrement social pour les jeunes avec le sponsoring d'une école de football à Rivière-des-Créoles. Cette aide du CIEL Ferney Trail a lieu sous forme de dons par les organisateurs et grâce à la promotion de ces projets pour qu'ils bénéficient de crowdfunding.

De plus, comme il est de tradition sur le CIEL Ferney Trail, un enfant porteur de handicap sera transporté en joëlette par des volontaires sur le parcours CIEL 10 km, lui permettant de vivre des moments en communion avec la nature, qui seraient impossibles autrement. Le Village du CIEL Ferney Trail, proche de la zone de départ/arrivée, abritera par ailleurs un étal d'agrientrepreneurs basés à Ferney pour promouvoir leur activité ainsi que l'agriculture durable - adoptée par ces agriculteurs et gage de meilleure santé et de protection de la nature. Un service de C-Care consacré au dépistage du cancer du sein sera également disponible sur place.

Cette association entre performance, plaisir et camaraderie en sport, l'attention à l'environnement naturel, ainsi que l'inclusion et le soutien social, cadre totalement avec la philosophie du CIEL Ferney Trail. Cet événement annuel est ancré dans trois piliers essentiels du développement régional intégré de Ferney tel qu'il est conçu par le Groupe CIEL : un mode de vie sain, à travers le sport, la nature et l'agriculture durable.

Collecte de dossards

Les participants au CIEL Ferney Trail sont ainsi attachés à un événement qui est, au-delà de sa dimension sportive, une belle rencontre avec la nature et une occasion de partager sous diverses formes. «L'engouement pour le CIEL Ferney Trail est très encourageant pour nous, mais nous faisons attention à conserver un nombre d'inscriptions que nous pouvons gérer», affirme Jean Marc Rivet, directeur de course et Estate Manager de Ferney. « Cet intérêt est aussi à saluer, car les retombées sur les projets sociaux et environnementaux que nous soutenons avec ce trail seront ainsi encore plus positives. A travers les frais d'inscriptions, nous pourrons faire des dons plus importants aux trois causes que nous soutenons, et la présence d'un grand nombre de participants et d'accompagnateurs rend ces causes plus visibles sur la plateforme de crowdfunding Smallstepmatters où elles sont présentes. »

Les traileurs pourront admirer la majestueuse montagne du Lion.

Pour participer à cette grande aventure sportive et humaine, à la rencontre de la nature sauvage de Ferney, les traileurs, traileuses et adeptes de trekking ont rendez-vous devant l'ancienne usine de Ferney pour les départs et les arrivées. Le premier départ, celui du C-Care 35 km, aura lieu à 6 heures juste avant l'aube. Il sera suivi à 6h30 du départ du Bank One 18 km. Les courses CIEL 10 km et Sunlife 5 km Fun Run démarreront plus tard, en pleine lumière, à 8 heures et 9h30 respectivement. La collecte des dossards aura lieu le mercredi 11 septembre à Nouvelle Usine (à Mangalkhan) de 10 à 18 heures.

Le traditionnel Village du CIEL Ferney Trail, aménagé devant l'ancienne usine, sera le point des départs et des arrivées pour toutes les courses. Elles suivront des parcours en zones boisées, à flanc de collines, le long de rivières et dans des pâturages, avec des vues magnifiques. Ces parcours ne vont pas à l'intérieur de la zone de conservation de la Vallée de Ferney, protégée pour sa valeur écologique. Le Village du CIEL Ferney Trail abritera à nouveau la zone de soins sportifs (massages, assistance médicale) avec l'expertise de C-Care et celle des thérapeutes de son équipe médicale dévouée, ainsi que le Kids' Corner animé par Sunlife.

Le Groupe CIEL est l'organisateur et le sponsor principal de cet événement annuel, avec la collaboration de La Vallée de Ferney et d'autres partenaires cités plus haut. Les autres sponsors sont : Odezile et Island Ice, Quality Beverages, Nestle/Milo/ Nescafe, Farmstead et Oxenham pour les boissons et la nourriture sur place ; Admore, Emcar, Ferney, Lets Be, LHBAlpen, Li Wan Po, Nutricorp, et Tailwind pour les prix aux gagnants.

Les quatre courses

Sunlife 5 km Fun Run (1 559 inscriptions). Départ à 9h30

CIEL 10 km (1 845 inscriptions). Départ à 8h00

Bank One 18 km (541 inscriptions). Départ à 6h30

C-Care 35 km (148 inscriptions). Départ à 6h00

Collecte des dossards : Mercredi 11 septembre à Nouvelle Usine (à Mangalkhan) de 10h à 18h.