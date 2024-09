Ile Maurice: Larsen and Toubro s'en va

Les extensions des lignes du métro n'auront peut-être pas lieu. La compagnie indienne attitrée du gouvernement pour ce projet rentrerait bientôt en Inde. La compagnie indienne d'ingénierie et de construction Larsen and Toubro ( L&T) a décidé de plier bagage. C'est ce que nous venons d'apprendre de sources sûres. L&T a d'ailleurs mis en vente à l'encan ses équipements, meubles et autres véhicules. Selon nos informations, le directeur de la compagnie retourne en Inde la semaine prochaine.

Avec ce départ, point de projet d'extension du métro vers La Vigie, Curepipe, ni vers Aapravasi Ghat à Port-Louis ni celle vers Côte-d'Or et St-Pierre (phase 4), pour le moment. Petit rappel, l'extension vers Côte d'Or a déjà été accomplie à moitié, la ligne s'arrêtant à Réduit, après son passage à Ebène (phase 3). Or, cette ligne partielle ne semble pas être rentable par manque de passagers et le métro la dessert désormais chaque 20 au lieu de 5 minutes. On peut entendre d'ailleurs cette annonce à chaque fois que l'on prend le métro, suivie du fameux «Thank you for your cooporation (sic)».

Deux ans de vaine attente de la part de L&T que ces projets d'extension se réalisent ! Et cela lui a coûté énormément. Heureusement pour elle, le gouvernement mauricien lui avait alloué le contrat pour la construction du nouvel hôpital de Flacq. Mais pourquoi L&T n'attend-elle pas encore quelques mois et fait-elle ses valises à la veille des élections générales ? Selon notre source, la direction de L&T craint un changement de régime et est convaincue que s'il y en a, il n'y aura pas d'extensions des lignes du métro.

%

On se rappelle que l'opposition était vent debout contre l'extension vers Côte-d'Or notamment car pour elle, ce n'était qu'une démarche politique concernant la circonscription du Premier ministre. L'opposition était aussi d'avis que la phase 4 n'allait pas être rentable et reprochait au gouvernement de n'avoir pas effectué au préalable d'étude de faisabilité et de viabilité. Et sa crainte s'est avérée vu le peu de passagers vers Réduit, tout au moins.

Il semble aussi que L&T soit face à une contestation en Inde venant d'un autre constructeur indien pour le projet d'extension du métro vers Côte-d'Or. De plus, le prix proposé par L&T serait supérieur à celui initialement budgété. A ce jour, nous ne savons pas si Metro Express Ltd (MEL) avait lancé un appel d'offres pour le projet d'extension.

Nos questions à MEL sont demeurées sans réponse depuis... le 21 décembre 2023. Cette omission de la part de MEL est d'autant plus étonnante que normalement son département de communication ne rate aucune occasion non seulement pour nous répondre et nous envoyer des mises au point mais pour en profiter pour faire la promotion de son ex-CEO Das Mootanah.L'avis annonçant la vente aux enchères des équipements de Larsen & Toubro.

Sept ans de réflexion

Le départ du CEO en juin dernier est resté lui aussi entouré de mystères bien que sa responsable de com ait déclaré que «Das Mootanah a choisi de ne pas accepter le renouvellement de son contrat pour (sic) une nouvelle opportunité de directeur au niveau international vers un nouvel horizon et aussi qui lui permettra d'être près de sa famille. Il a pris cette décision après une longue réflexion !» Nous ne savons toujours pas de quelle entreprise Mootanah est le directeur à présent en Angleterre ou ailleurs.

Pour en revenir à L&T, l'entreprise indienne avait débarqué à Maurice en 2017 pour entreprendre la construction des lignes ferroviaires du métro. Après sept ans, L&T s'est envolée vers l'Inde. Envolées aussi les grandes promesses faites par Pravind Jugnauth d'étendre les lignes du métro aux quatre coins de l'île. Nous sommes dans l'attente de la réponse de L&T.