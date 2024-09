Ile Maurice: Réouverture sous peu des écoles de judo

Bonne nouvelle pour les jeunes de Goodlands, de Bambous et des régions avoisinantes qui souhaitent s'initier à l'art martial japonaise créé par Jigoro Kano puisque les écoles qui y sont destinées rouvrent bientôt leurs portes. Au niveau de la Fédération mauricienne de judo (FMJ), on est optimiste quant au boost que la réouverture de ces deux écoles de judo est susceptible d'apporter à la discipline et, par ricochet, les bienfaits chez les jeunes. L'école de Goodlands sera située au centre de jeunesse de la localité et sera sous la responsabilité d'Anom Petrapermal. Elle devrait, dans un premiers temps, accueillir une cinquantaine d'élèves.

En attendant le début des activités à Goodlands, le coach Anom Petrapermal entraîne un groupe de jeunes venant des régions du Nord de l'île. Les sessions se faisaient au dojo d'Anjalay mais comme celui-ci est actuellement en rénovation, elles se tiennent dans des lieux hélas nondéterminés, en d'autres mots, là où il y a une infrastructure disponible. Parfois même, elles se tiennent en plein air. En dépit de la difficulté à trouver des sites d'entraînement, la tenue de ceux-ci, nous fait-on comprendre, est importante pour entretenir la motivation des jeunes.

Pour en revenir à l'école de Bambous, c'est le coach Laval Collet qui s'en occupera. Elle sera basée, comme cela a été le cas précédemment, au stade Germain-Comarmond. Là aussi, une cinquantaine d'élèves est attendue. A Bambous comme à Goodlands, les entraînements se feront les mardis et les jeudis après-midi. La réouverture de ces deux écoles de judo a été rendue possible grâce au soutien du ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs.